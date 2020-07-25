Tarihi ana tanıklık

Ama önce davetliler için şart koşulan korona testini yaptırdım. Sonuçları sorduğumda, ertesi gün Ayasofya’ya girişte hazır bulunan sağlık ekipleri tarafından görülebileceğini söylediler. Aranmazsam sıkıntı yoktu... Bu heyecanla gözümü uyku tutmadı. Zorlu bir mücadelenin ardından sabah Ayasofya’daydım. Namazı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın davet ettiği 500 kişi içeride kıldı. Kadınlar için özel bölüm ayrıldı. Dışarıda da binlerce kişi toplandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kalabalığın sayısını 350 bin kişi olarak açıkladı. Erdoğan namazdan önce camide Kuran okudu. Ayasofya Meydanı’nı dolduran vatandaşlar duaya eşlik etti.

‘KALBİM PIR PIR’

Namaz saati geldiğinde kadınlar kendilerine ayrılan bölüme geçti. Erkeklerin namaz kıldığı ana kubbenin altındaki alana tamamen halı döşenirken, yaklaşık 100 kişi olarak belirlenen kadınların olduğu sol taraftaki bölümde sosyal mesafe kuralına uygun olarak seccadeler yerleştirilmişti. Şehit eşleri ve anneleri de buradaydı. Eski başbakanlardan Tansu Çiller de Ayasofya’nın açılışına gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve küçük kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da erken gelenler arasındaydı. Emine Erdoğan, günün anısına fotoğraf çektirirken sosyal mesafe kuralını gülerek hatırlattı: “Sonra kızmasınlar bize.” Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise duygularını şöyle söze döktü: “Kalbim pır pır ediyor. Herkese sarılmak istiyorum.”

Emine Erdoğan, Twitter’dan yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: “Bu mübarek cuma gününe ermeyi nasip eden Rabbimize şükürler olsun. Bu muhteşem mabedin duvarlarına asırlardır sinen dualara şükür dualarımız, ruhuna sevinç gözyaşlarımız eklendi. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun.”









‘BU İLK CUMAM’

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Meclis’te de Ayasofya’nın camiye dönüşmesiyle ilgili kararname okunurken ben nöbetçiydim. Hayal etmiştik biz bunları, gerçek oldu.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: Camide, İstanbul’un bizim merhametimize açıldığı zamanları hayal ettim. Adaletimizle girdiğimiz şehiri hissettim. Fatih’i düşündüm.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut: İlk kez cumaya gidiyorum, Ayasofya’nın ilk olması muhteşem.

Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu: Burada bulunmak büyük bir zevk. Yıllardır bunun hayaliyle yaşıyorduk.