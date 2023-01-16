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Tarihi Alan 100’üncü yıla hazırlanıyor

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#Çanakkale#Gelibolu Yarımadası#100. Yıl
Tarihi Alan 100’üncü yıla hazırlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Cemhan ŞEN / DHA'ndaki Tarihi Alan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yılına özel hazırlanıyor. Hazırlıklar kapsamında, ilk şehitlerin verildiği Seddülbahir Kalesi ziyarete açılacak, Çanakkale ruhunun daha iyi anlaşılabilmesi için siper canlandırmaları yapılacak.

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ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2023 yılının hem Türkiye'de hem Çanakkale'de çok farklı, heyecanlı ve gururlu bir yıl olacağını belirterek, “Çünkü uzun süren bir fedakârlık, kurtuluş mücadelesi sürecinden sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın önderliğinde Türk milletinin kurmuş olduğu Cumhuriyetimiz 100 yaşında olacak. Çünkü Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının, Çanakkale'de olduğunu biliyoruz. En zor dönemlerde bile Türk milletinin özgürlüğüne, kutsallığına ne kadar bağlı olduğu Çanakkale ruhuyla ortaya koyulmuştur" dedi. Kaşdemir, çalışmalar hakkında da özetle şu bilgileri verdi:

Tarihi Alan 100’üncü yıla hazırlanıyor

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SEDDÜLBAHİR ZİYARETE AÇILIYOR

"Buradaki bütün ecdat yadigârı eserleri, Cumhuriyet’e giden o yolun başlangıcındaki gazi mekânları elden geçirdik, restore ettik ve ziyarete açık hale getirdik. Büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Boğazı'nın hemen girişindeki Seddülbahir Kalesi'ni 18 Mart'ta ziyarete açıyoruz. Seddülbahir Kalesi, hemen boğazın girişinde, ilk şehitleri verdiğimiz, uzun yıllar Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı korumuş, gazi olmuş büyük tarihi olaylara şahitlik etmiş gazi mekândır. İnşallah 18 Mart 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle bu gazi mekânı hizmete açacağız.

Tarihi Alan 100’üncü yıla hazırlanıyor

SİPERLER CANLANDIRILACAK

Bununla birlikte siper canlandırma projemiz var. Çanakkale Tarihi Alan'daki 108 yıl önce yapılan büyük mücadele, özellikle Çanakkale kara muharebeleri aslında bir siper savaşıdır. O siperlerde Çanakkale Zaferi kazanılmıştır. Düşman bir adım öteye geçirilmemiştir. O büyük kahramanlığın ortaya konduğu mekânları siperleri canlandırma yaparak, ziyaretçiye Çanakkale Zaferi’nin hangi şartlarda kazanıldığını anlatmak istiyoruz.”

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Tarihi Alan 100’üncü yıla hazırlanıyor

 

AZERBAYCAN-TÜRKİYE ANITI AÇILACAK

ÇANAKKALE Savaşları’nda birçok milletin savaştığını hatırlatan Kaşdemir, “2023 yılında bu nişanelerden, simgelerden bir tanesi olan ‘Azerbaycan Türkiye Anıtı’nı açmış olacağız. Bizim için Çanakkale neyse Karabağ odur. Bir millet, iki devletiz” dedi.

Tarihi Alan 100’üncü yıla hazırlanıyor

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çanakkale#Gelibolu Yarımadası#100. Yıl

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