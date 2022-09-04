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Tarihi Akdamar Kilisesi'nde 10'uncu ayin

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#Van#Akdamar Adası#Kilise
Tarihi Akdamar Kilisesinde 10uncu ayin
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 14:12

VAN Gölü üzerindeki Akdamar Adası'nda bulunan, Ermeniler için büyük önemi olan tarihi Akdamar Kilisesi, bugün 10'uncu ayine ev sahipliği yapıyor..

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İnanç turizminin merkezlerinden Akdamar Kilisesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Akdamar Kilisesi'nde 2005 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007'de uluslararası törenle 'anıt müze' olarak açıldı. Tarihi kilisede ilk ayin de 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. Her yıl ayine katılmak isteyen binlerce kişi, kentteki otellerde rezervasyon yaptırıyor. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede güvenlik gerekçesiyle 2015'ten sonra 3 yıl ara verilen ayinler, güvenlik sorunlarının çözülmesinin ardından tekrar başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 10'uncu ayine ev sahipliği yapıyor. Ayini izlemek için yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce kişi Van'a geldi. Türkiye Ermenileri Patrikliğine mensup din adamlarının katılımıyla gerçekleştirilen ayini Rahip Harutyun Damadyan yönetiyor. Ayine katılanlar tarihi kilisede dua edip ilahi okudu.

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#Van#Akdamar Adası#Kilise

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