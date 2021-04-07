Tarihe zulme jet müdahale!

Antalya Korkuteli ilçesi Osmankalfalar köyünde yaklaşık 20 yıl önce bulunan eski Roma dönemine ait kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının köy camisinin duvarı olarak kullanılması ve kabartmalı stellerin matkapla delinerek üzerine çeşme takılması, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Hürriyet’e konuşan Genel Müdür Gökhan Yazgı, “Konudan haberdar olur olmaz bölgede çalışma başlattık. Uzman arkadaşlarımız şu anda inceleme yapıyor. Eserlere bu şekilde müdahale edilmesine asla izin vermeyiz. Gerekli çalışmaların ardından o eserlerin müzeye taşınarak mı yoksa yerinde mi korunacağına karar verilecek” dedi.

İNCELEME YAPILIYOR

Köyün tamamında uzmanların inceleme yaptığını da kaydeden Yazgı, “Sadece duvar ve çeşmeyi değil köyün tamamında tespit yapıp başka eserlerin olup olmadığını tekrar kontrol ediyoruz. Eğer varsa gereken yapılacak” diye konuştu. Eski Roma dönemine ait kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının üzerine yapılan çeşmeler dün söküldü.

NE OLMUŞTU?

Yaklaşık 20 yıl önce bulunan eski Roma dönemine ait (M.S. 3. ve 4. yüzyıl) kabartmalı steller ve aslanlı lahit kapağının köy camisinin duvarı olarak kullanıldığı ortaya çıkmış, buna rağmen Elmalı Müze Müdürlüğü eserlerin yerinde korunması konusunda karar almıştı. Uzun süre bu şekilde kalan eserler, köye çeşme yapılma ihtiyacı doğunca inanılmaz şekilde tahrip edilmişti. Bölgeye gelen ekipler, eserleri matkapla delip üzerine vanalı plastik boru ve demir çeşme takmış, bununla da yetinmeyerek taşlar arasındaki boşlukları sıva ile kapatıp, beyaza boyamıştı.

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