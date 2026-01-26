×
HABERLERGündem Haberleri

Tarihe yolculuk… ‘Kurtuluş’un tanığı olan gar yenileniyor

Güncelleme Tarihi:

#Kurtuluş Savaşı#Polatlı#Malıköy Tren İstasyonu
Tarihe yolculuk… ‘Kurtuluş’un tanığı olan gar yenileniyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 07:00

TCDD, Kurtuluş Savaşı’nın lojistik üslerinden olan, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki Malıköy Tren İstasyonu Müzesi’ni yenileyerek tekrar ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

ANKARA-Eskişehir Demiryolu Hattı üzerinde yer alan ve Kurtuluş Savaşı döneminde yürütülen sevkiyatlarda ve cephe gerisi lojistik organizasyonda önemli bir görev üstlenen Malıköy Tren İstasyonu, demiryolları üzerinden gerçekleştirilen taşımalarla cepheye düzenli destek sağlanmasında rol oynadı. Sakarya Meydan Muharebesi’nde stratejik bir lojistik üs olarak kullanılan istasyon, 1 Haziran 2008’de Genelkurmay Başkanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD işbirliğiyle müzeye dönüştürüldü. Aradan geçen zamanda binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun talimatı doğrultusunda 2025 yılında restorasyona alındı.

VAGONDAN UÇAĞA...

Müzede Sakarya Meydan Muharebesi’nde şehit olan 5 bin 713 Mehmetçik anısına yapılan anıt, Mustafa Kemal Atatürk’ün sivil giysili anıtı, Sakarya Meydan Muharebesi’nde kullanılan 1897 tarihli Alman yapımı lokomotif ile 1909 tarihli Alman yapımı vagon, dönemin uçaklarından aslına uygun yapılan 2 örnek ve istasyon binası yer alıyor. Kısa sürede çevre düzenlemesi yapılan müzede anıt ve vagon aslına uygun restore edildi. Revir ve muhabere odası yeniden düzenlenen müzeye Atatürk Köşesi eklendi. Restorasyon çalışmalarında sona gelindi ve ilerleyen günlerde açılması planlanıyor. Kurtuluş Savaşı’nın demiryolları üzerinden anlatıldığı tarihi mekânda ziyaretçiler, eski demiryolu malzemelerini de uçak ve tren ses efektleri eşliğinde daha iyi koşullarda görebilecek.

HEM REVİR HEM PİST

Müzenin restorasyon çalışmalarında görev alan Mimar Fadime İskender, tarihe tanıklık eden bu yapının projesinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Burada öncelikle proje çalışmalarımızla işe başladık. Burası Kurtuluş Savaşı döneminde aktif olarak kullanılmış bir yapı grubu. Kurtuluş Savaşı döneminde askerlerin tedavilerinin yapılması amacıyla revir olarak kullanılmış. Aynı zamanda lojistik bir üs olarak, mühimmat deposu ve uçak pisti olarak da kullanılmış” diye konuştu.

