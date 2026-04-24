Tarihe LED kelepçe: UNESCO görmesin

Salim UZUN/HÜRRİYET
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 07:00

Antalya’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Yivli Minare Cami’nin şerefesine monte edilen LED ekran, kent tarihçileri ve arkeoloji dünyasında büyük tepki topladı.

Antalya Kaleiçi’nde 13. yüzyıldan bugüne uzanan, kentin silüetini belirleyen Yivli Minare Cami, son günlerde tarihi dokusuna uymayan bir ‘modernleşme’ kazasıyla gündemde. Anadolu Selçuklu mimarisinin en nadide örneklerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan 800 yıllık yapının şerefesine yerleştirilen LED ekrana, Antalya turizminin öncü isimlerinden, kent tarihçisi ve yazar Hüseyin Çimrin sert tepki gösterdi:

‘BÖYLE MAHYA OLMAZ’

“Böyle özel bir eserin şerefesine nasıl olurda teknolojik bir dokunuş yaparsınız? Bu uygulama hiçbir şekilde kabul edilemez. Umarım bu hatadan bir an önce dönülür ve Yivli Minare aslına döndürülür. Eğer bu uygulamayı mahya anlayışıyla uyguladılarsa bu da yanlış. Bu olsa olsa tarihi nitelik taşıyan bir eseri anlayamamak, anlatamamaktır. Bunu kim düşündüyse, kim uyguladıysa bilimden, sanattan, tarihten haberi yok diyebiliriz.”

‘KÜLTÜR CİNAYETİ’

Uygulamaya tepki gösteren isimlerden biri de Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik oldu. Uzun süre koruma kurulu başkanlığı yaptığını hatırlatan Çevik şöyle dedi: “800 yıllık bir yapıya elektronik bir şey asmak resmen kültür cinayeti. Buna mahya deniyorsa o da yanlış. Mahya minarenin şerefesine yazılmaz. Minareler arası çekilen ipin üzerine asılır. Buna Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nasıl izin verdi anlamadım.”

VALİLİLİK DEVREYE GİRDİ

Hürriyet’e konuşan Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli “Biz iyi niyetle bir şey yaptık. Kurul da izin verdi. LED ekranı mahya olarak kullanıyoruz. Zaman zaman da Türk Bayrağı yansıtıyoruz. Bayrağın yıldızı biraz arkada kalınca hoş bir görüntü olmamış. Onu da düzelteceğiz. Kimse bu tür şeylerden rahatsız olmamalı” dedi. Antalya Valiliği ise uygulamanın yeniden değerlendirmeye alındığı bildirdi.

TÜRK BAYRAĞI YANSITILIYOR

 Minareye monte edilen ve akşam saatinde devreye alınan led ekrandan Türk bayrağı yansıtılıyor.

 

