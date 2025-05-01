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Tarihe geçen birliğin komutanıydı: Albay İbrahim Neşet İkiz, hayatını kaybetti

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#İbrahim Neşet İkiz#Kıbrıs Barış Harekatı#Albay
Tarihe geçen birliğin komutanıydı: Albay İbrahim Neşet İkiz, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 10:44

Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın komutanı emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, 93 yaşında hayatını kaybetti.

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Kıbrıs Barış Harekatı'nda karaya çıkan ilk askeri birlik olarak tarihe geçen Amfibi Deniz Piyade Alayı'nın komutanı emekli gazi Deniz Piyade Güverte Kıdemli Albay İbrahim Neşet İkiz, yaklaşık 1,5 ay önce hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan İkiz'in beynine pıhtı attığı tespit edildi.

Tarihe geçen birliğin komutanıydı: Albay İbrahim Neşet İkiz, hayatını kaybetti

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İbrahim Neşet İkiz, önceki gün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İkiz'in cenazesi bugün öğle vakti Üsküdar Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Kabristanı'nda toprağa verilecek. 

Tarihe geçen birliğin komutanıydı: Albay İbrahim Neşet İkiz, hayatını kaybetti

Tarihe geçen birliğin komutanıydı: Albay İbrahim Neşet İkiz, hayatını kaybetti

Tarihe geçen birliğin komutanıydı: Albay İbrahim Neşet İkiz, hayatını kaybetti




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#İbrahim Neşet İkiz#Kıbrıs Barış Harekatı#Albay

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