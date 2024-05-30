Tarihçi Prof. Dr. Özlem Kumrular, son yolculuğuna uğurlandı... 8 yıl önceki vasiyet paylaşımı yürekleri dağladı

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Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof.Dr.Özlem Kumrular (50), geçen sene İsviçre’nin Zürich kentinde trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrasında uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kumrular, dün hayatını kaybetmişti. Kumrular için Üsküdar’da bulunan Valide-i Cedid Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Kumrular’ın annesi İffet Kumrular ve babası İsmail Kumrular cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Törene Prof.Dr.İlber Ortaylı ve Kumrular’ın yakın arkadaşı tarihçi Pelin Batu ve meslektaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Kumrular, Nakkaştepe Mezarlığı’nda defnedildi.

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"ÇOK YETENEKLİ BİR ÇOCUK, ÇOK YETENEKLİ BİR TARİHÇİYDİ"

Prof.Dr.İlber Ortaylı, "Hazin bir olay, çok yetenekli bir çocuk, çok yetenekli bir tarihçiydi. Kısa zamanda öğrenirdi, bir sürü diller bilir, bunlarla tetkikat yapmıştır. Akdeniz tarihi, muhtelif memleketlerin donanma tarihi, mutfağa varana kadar. Kendince hayat dolu ve farklı biriydi, mutlu yaşamaya çalışırdı, cemiyet ona uyar mıydı o konularda bilemiyorum. Tabi ki bizim için bir kayıp. Yaşasaydı mutlaka değer çok daha iyi anlaşılacaktı." şeklinde konuştu.

"KISACIK HAYATINA 20’YE YAKIN KİTAP 11 DİL VE GÜZELLİKLER BIRAKTI"

Cenaze töreni boyunca göz yaşlarına hakim olamayan Pelin Batu, "Özlem benim son yıllarda en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Bana en çok ilham veren insanlardan bir tanesiydi. O kısacık hayatına 20’ye yakın kitap, 11 dil ve çok fazla anı, gezi ve güzellikler bıraktı. Bir kere ben, bir arkadaşı olarak onun kaybını çok derinden hissediyorum ama bir de ülkemiz adına böyle insanlar kolay yetişmiyor, o kadar farklı bir yazardı. En son dedektif romanını yazıyordu. Ondan önce biz bir program çekiyorduk, onun pilotunu hazırlayıp yayınlayacaktık." ifadelerini kullandı.

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"HERHALDE DÜNYADAKİ EN BÜYÜK ACIDIR"

Batu, "Birlikte Romanya’ya gittik, vampir tarihi anlattı. Hep kimsenin düşünmediği şeyleri yapıyordu. Gerçekten çok büyük bir kayıp ve çok erken kaybettik. Onun gibi bir insanın tekrar yetişmesi ve olması inanın çok zor. Nevi şahsına münhasır, müstesna bir kadındı. Annesi ve babası burada, ailesine sabır dilerim. Herhalde dünyadaki en büyük acıdır anne ve babasının yaşadığı şey, başımız sağ olsun." dedi.

"SOKAKTA ÖLÜM GELİRSE, BÜTÜN KİTAPLARIM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’E GİTSİN"

1974’te İstanbul’da dünyaya gelen Özlem Kumrular, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise aynı üniversitede Tarih Bölümü’nde aldı. Doktorasını İspanya’da bulunan Salamanca Üniversitesi’nde tamamlayan Kumrular, 16.Yüz Yıl Osmanlı, Akdeniz ve Avrupa tarihi üzerinde de çalışmalar yaptı. Yazarlık ve akademisyenlik de yapan Kumrular, "Kösem Sultan" ve "Haremde Taht Kuranlar - Nurbanu ve Safiye Sultan" gibi tarihi kurgu romanlarla birlikte "Muhteşem Süleyman", "Zaman Treni" ve "Sultanın Mutfağı "gibi eserlere imza attı. Kumrular’ın 2016 yılında sosyal medya hesabından, bir vasiyet paylaşımı yaptığı da öğrenildi. O paylaşımda, "Bu aralar sokakta ölüm gelirse bütün kitaplarım Boğaziçi Üniversitesi'ne gitsin. Vasiyetimdir. Olduğunca tatlı rüyalar." ifadeleri yer aldı. Kumrular’ın geçen sene Haziran ayında İsviçre’de geçirdiği kaza sonrasında, tedavisine İstanbul’da bir hastanede devam ediliyordu.

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