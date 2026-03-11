×
Tarihçi İlber Ortaylı'dan üzen haber: Yoğun bakımda tedavi görüyor

Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2026 12:48

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı yoğun bakımda tedaviye alındı. Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre ünlü tarihçi 5 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.

Hürriyet Gazetesi Yazarı Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ailesi ünlü tarihçinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Ortaylı'nın yoğun bakımda tedaviye alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ünlü tarihçinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

İşte İlber Ortaylı'nın ailesi tarafından yapılan açıklama:

İlber Ortaylı’nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz.

