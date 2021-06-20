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Haber Giriş: 20.06.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Tarih yazan Cadillac sergide

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Tarih yazan Cadillac sergide

Endüstri, ulaşım ve iletişim tarihinden 14 binin üzerinde objenin sergilendiği Rahmi M. Koç Müzesi koleksiyonuna 1903 model Cadillac katıldı.

Tek silindirli motoru, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla otomobilin en eski Cadillac olduğu tahmin ediliyor. Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi binadaki müze, salı-cuma 10.00-17.30, cumartesi 10.00-19.00 saatleri arasında açık. Şehirde kalıp da gezmek isteyenler ziyaret edebilir.

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