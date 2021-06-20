Tarih yazan Cadillac sergide

Tek silindirli motoru, pirinç lambaları ve havalı kornasıyla otomobilin en eski Cadillac olduğu tahmin ediliyor. Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi binadaki müze, salı-cuma 10.00-17.30, cumartesi 10.00-19.00 saatleri arasında açık. Şehirde kalıp da gezmek isteyenler ziyaret edebilir.

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Kripto Para Piyasaları için Bigpara