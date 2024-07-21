Tarih verildi: Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İstanbul dahil çok sayıda ilde etkili olacak...

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Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ile adeta kavrulduk. Önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde sıcak hava yerini sağanağa bırakacak. Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu tahmin haritasına göre Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Bugün ise Doğu Karadeniz'de yağışlar etkili oluyor.

CUMARTESİ TEKRAR YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan uzun vadeli hava durumu tahmin haritasına göre Salı günü sağanak yağışın etkili olması beklenen illerde Cumartesi günü tekrar yağış görülecek.

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SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YOK

Megakent İstanbul'da Salı günü etkili olması beklenen sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmiyor. Bugün ve yarın 35 derece olarak tahmin edilen sıcaklığın yine 34-35 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

KARADENİZ İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük, Giresun, Trabzon, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Düzce'nin, Zonguldak'ın, Bartın'ın ve Rize'nin iç kesimleri, Eskişehir'in kuzeyi, Bursa'nın ve Ağrı'nın doğusu, Bitlis'in kuzeydoğusu ve Van'ın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Ege'de güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Giresun'un doğu, Trabzon'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.