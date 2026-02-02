×
Tarih ve şifa 12 derecede buluşuyor! Bakan Kasapoğlu: Mutlaka gidin görün

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 16:05

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Iğdır temasları kapsamında Doğu Anadolu'nun en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Tuzluca Tuz Mağaraları'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile Iğdır Şehir Stadyumu’nun açılışı için Iğdır’da bulunan ve Tuzluca ilçesindeki mağaralarda incelemelerde bulunan Kasapoğlu, mağaranın atmosferine hayran kaldığını belirtti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Dr. Kasapoğlu, "Burası sadece Iğdır’ın değil, Türkiye’nin en stratejik turizm noktalarından biri olmaya aday. Dışarıdaki hava koşulları ne olursa olsun, içerideki sabit 12 derecelik ferahlatıcı havası, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Mutlaka gidin görün" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 200 TON ÜRETİM KAPASİTESİ VE TERAPİ MERKEZİ

Kasapoğlu, " Tuz Mağarası, günlük 200 ton tuz üretim kapasitesi ile başlı başına ekonomik bir değer. Ayrıca 2021 yılında sağlık turizmine kazandırılan terapi merkezi özellikle astım, bronşit, KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan bireyler için rahatlatıcı bir ortam sunuyor. Doğal bir şifa kaynağı. Sağlık ve kültür turizminin böyle entegre olduğu alanlar, Iğdır’ın kültürel zenginliklerini küresel ölçeğe taşıyacaktır." dedi

IĞDIR TURİZMİNE TAM DESTEK

Mağaranın ışıklandırılmış galerilerini ve sosyal alanlarını gezen Dr. Mehmet Kasapoğlu, bölgenin tanıtımı ve altyapısının güçlendirilmesi konusundaki çalışmaların takipçisi olacaklarını belirterek ziyaretini sonlandırdı.

#Doğa Turizmi#Tuzluca Tuz Mağaraları#Sağlık Turizmi

