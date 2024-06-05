Tarih ve doğanın buluştuğu rota Frigya Vadisi... UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

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Ankara’dan başlayıp Afyonkarahisar’a, oradan Eskişehir ve Kütahya’ya kadar uzanan geniş coğrafyada hüküm süren Frigyalılar’dan miras bu bölge, 9 yıldır UNESCO Dünya Kültürel Mirası Geçici Listesi’nde de yer alıyor. Doğal açık hava müzesi görünümündeki tarihi bölge, Friglerin tüf kayalara oyarak inşa ettiği evler, kaya mezarları, anıt abideler, mağaralar ve peri bacalarıyla göz kamaştırıyor. Son yıllarda farklı ülkelerden turistlerin de yoğun olarak ziyaret ettiği Frigya, doğa ve kültür turizminde Türkiye’nin öne çıkan rotaları arasında.

KİLİSELERİYLE DE ÜNLÜ

Frigya aynı zamanda, ev sahipliği yaptığı Meryem Ana Kilisesi, Yazılı Kilise ve Genç İsa Kilisesi gibi yapılarıyla önemli bir dini merkez olarak da öne çıkıyor. “Oyma Kilisesi” olarak da bilinen Meryem Ana Kilisesi, Bizans döneminden kalan ve Anadolu’daki Hıristiyanlık kültürünün önemli dini abideleri arasında yer alıyor. Genç İsa Kilisesi ise özellikle mimari yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, Yazılı Kilisesi’nde ise Yunan işgali döneminde Yunan askerlerinin yazdıkları yazı yer alıyor.

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Bölge, ziyaretçilerine sıcak hava balonlarıyla eşsiz bir doğa ziyafeti de sunuyor. Emre Gölü manzarası eşliğinde sabahın ilk ışıklarıyla havalanan balonlar, turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

KAYALARA OYULAN TARİH

Bölge, asıl ilgiyi ise uzak tarihten miras antik eserleriyle görüyor. Kybele Kutsal Alanı, bölgenin en dikkat çeken arkeolojik eserleri arasında yer alıyor. İki katlı mezar odaların oluşturduğu mimarisiyle ziyaretçilerin ilgili odağı olan Tanrıçalı Mezar’ın yanı sıra Aslanlı Mezar ile Asiller Mezarı da bölgenin büyük ilgi gören diğer önemli eserlerinden. Bu mezarların bulunduğu kayalıkların üzerinde inşa edilen çok katlı yerleşim de bölgenin mimari harikaları arasında sayılırken, büyük ilgi gören yerler arasında Avdalaz Kalesi de yer alıyor. Tüf kayalar oyularak inşa edilen kalenin Friglerden sonra Roma ve Bizanslılar tarafından da kullanıldığı biliniyor. Çok katlı yapısı ile adeta tarihin ilk apartmanlarından olan yapıya merdiven ile içeriden çıkılıyor. Halk arasında 10 katlı olarak bilinse de yapı 5 kattan ve her katta çok sayıda odadan oluşuyor.

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3 bin yıllık Frig Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı.

GASTRONOMİ ZİYAFETİ

Bu eşsiz turizm deneyimine ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, ekmek kadayıfı, lokumu, incir tatlısı ve geleneksel sakızlı dondurmasının öne çıktığı ünlü tatlılarının dışında birbirinden lezzetli yemekleriyle de konuklarına tarihin yanı sıra gastronomi ziyafeti de sunuyor.