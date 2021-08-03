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Haber Giriş: 03.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Tarih Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Tarih Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Tarih Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Tarih Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tarih Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tarih Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20390,3167617887
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20387,5965820115
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20374,081931769
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20361,8994247045
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20349,6548965093
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20349,137466260
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Tarih ÖğretmenliğiSÖZ20341,4765783538

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