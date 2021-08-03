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Tarih Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercih edilecek bölümlerin taban puanları da araştırılıyor. Peki Tarih Öğretmenliği taban puanları kaç? İşte Tarih Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021...
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını araştırmaya başladı. Bunlardan biri de Tarih Öğretmenliği bölümü... Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki Tarih Öğretmenliği taban puanları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|390,31676
|17887
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|387,59658
|20115
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|374,0819
|31769
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|361,89942
|47045
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|349,65489
|65093
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|349,1374
|66260
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Tarih Öğretmenliği
|SÖZ
|20
|341,47657
|83538