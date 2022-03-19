Tarih nefes aldı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan İstanbul’un Fatih bölgesindeki tarihi surlara monte edilen ve yapıldığı günden bu yana tartışmalara yol açan portatif çatı kaldırılıyor. 2016 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun ‘nitelikli portatif örtü’ izni vermesi üzerine Topkapı Sosyal Tesisleri’nde düğün alanı olarak kullanılan bölgenin üzerine dışarıdan da görülebilen açılır kapanır çatı yapılmıştı. Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde inşa edilen çatıyla ilgili CİMER’e çok sayıda şikâyet gitmişti.

Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, “Bu surlarda uygulanacak her proje surların kimliği göz önüne alınarak uygulanmalıdır. Bu tarihi doku düğün ve benzeri etkinlikler için bir ‘konsept’ malzemesi olarak pazarlanmaktadır” açıklamasıyla portatif çatıya karşı çıkmıştı.

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Şimdiye kadar yüzlerce düğüne ev sahipliği yapan alanın bir bölümü 2020 yılında kapatılarak kütüphaneye dönüştürüldü.

GECEKONDU KANUNU KAPSAMINDA

Son olarak yapılan bir başvuruya, İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün imzasıyla “Mülkiyetinin Başkanlığımıza ait olan tarihi surlar üzerindeki kaçak inşaatın 775 sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. maddesine istinaden yıkılması ve neticesinden başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ve rica ederim” yanıtı verildi. Bilgi aldığımız Topkapı Sosyal Tesisleri yetkilisi artık bu bölgede düğün yapılmadığını, düğünleri tesisin farklı bir bölgesinde yaptıklarını çatının yakın zaman içerisinde kaldırılacağını belirtti.