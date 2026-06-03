Tarih, kültür ve lezzetin buluştuğu Trabzon festivale hazır

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Trabzon’un tarih, kültür, doğa ve gastronomi zenginliğiyle Türkiye’nin en güçlü turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin şehrin özgün kimliğini daha görünür kıldığını belirterek şunları söyledi:

“Trabzon’u bu yıl dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz. Sümela Manastırından Trabzon Ayasofya Camii’ne, tarihi çarşılarından eşsiz doğal güzelliklerine uzanan güçlü mirasıyla Trabzon, festival boyunca sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomiye uzanan programımızla hem şehrin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hem de Trabzon’un kültür turizmindeki değerini daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Karadeniz mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri olan Trabzon’un gastronomi birikimini de Lezzet Noktası seçkisi ve özel etkinliklerle ziyaretçilerle buluşturacağız.”

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TRABZON’DA SERGİLERLE KÜLTÜREL BİR YOLCULUK

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında açılacak sergiler, ziyaretçileri İslam sanatlarından geleneksel zanaatlara, kutsal emanetlerden yerel kültürel mirasa uzanan çok katmanlı bir keşfe davet edecek.

Festival kapsamında Trabzon’un köklü zanaat geleneklerini görünür kılan “Yaşayan Miras Trabzon Sergisi” ile yöresel el sanatlarını ve bohça kültürünü odağına alan “Dört Köşe Bir Hazine Bohça Sergisi” sanatseverlerin ziyaretine açılacak.

Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak “Hâne” sergisi ise, aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik diliyle yorumlarken; Trabzon Müzesi Etnografya Salonu’nda açılacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, Osmanlı’dan günümüze ulaşan kıymetli eserleri ziyaretçilerle buluşturacak.

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİN MERKEZİNDE

Trabzon Kültür Yolu Festivali, bu yıl yalnızca sanat etkinlikleriyle değil, geleneksel üretim kültürünü ve ustalık mirasını görünür kılan programlarıyla da dikkat çekiyor.

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Trabzon Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçiler, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan zanaatların hikâyelerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

“Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri”, Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziye sanatına uzanan geniş bir yelpazede 25 sanatçı ve zanaatkârın üretim süreçlerini izleyiciyle buluşturacak. Gösterimler, kültürel mirasın yalnızca geçmişe ait bir değer değil, günümüzde de yaşamaya devam eden güçlü bir birikim olduğunu ortaya koyacak.

Trabzon’un somut olmayan kültürel miras unsurları arasında yer alan bıçakçılık geleneği de festival kapsamında düzenlenecek özel bir söyleşiyle ele alınacak. “Yaşayan Miras Söyleşisi: Bıçakçılık” programında, bu köklü zanaatın tarihsel serüveni, üretim teknikleri ve ustadan çırağa aktarılan bilgi birikimi değerlendirilecek.

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Festival süresince düzenlenecek geleneksel sanat ve zanaat atölyelerinde ise ziyaretçiler üretim süreçlerine doğrudan dahil olabilecek. Ebrû, yorgancılık, kazaziye, telkârî, kaytan dokuma, geleneksel nefir, çimon ve bıçakçılık alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalar, kültürel mirasın yaşayan yönünü katılımcılarla buluşturacak.

Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek “Çocuklarla Bibliyoterapi” etkinliği ise çocukları ekran bağımlılığı, akran zorbalığı, dayanışma ve paylaşım gibi güncel konular üzerine düşündüren özel bir içerikle festival programındaki yerini alacak.

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TRABZON’UN GASTRONOMİ MİRASI LEZZET NOKTALARINDA

Karadeniz’in mutfağı da festivalin başrolünde olacak. Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca ziyaretçiler, şehrin köklü gastronomi mirasını Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlarda keşfetme fırsatı bulacak.

Deniz ürünleri, yöresel hamur işleri ve zengin mutfak kültürüyle öne çıkan Trabzon, hamsiden kuymağa, Akçaabat köftesinden Trabzon pidesine uzanan özgün lezzetleriyle ziyaretçilere Karadeniz’in gastronomi mirasını keşfetme fırsatı sunacak. Bu lezzetler, Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlarda deneyimlenebilecek.

Gastronomi alanında şefler ve kanaat önderlerinden oluşan danışma kurulu tarafından belirlenen Lezzet Noktası seçkisinde, başta Ortahisar olmak üzere Akçaabat, Maçka, Sürmene, Yomra, Vakfıkebir ve Araklı ilçelerine yayılan 39 restoran yer alacak. Trabzon mutfağının öne çıkan lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturan seçki; köklü esnaf lokantalarından yöresel ürünleri çağdaş yorumlarla sunan restoranlara uzanan yapısıyla şehrin gastronomik çeşitliliğini görünür kılacak.

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Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek gastronomi programında, ev sahibi Şef Erşan Yılmaz’ın yanı sıra konuk şefler Emre Murat ve Ömür Akkor da yer alacak.

ÇEHOV’UN İNSAN HİKAYELERİ TRABZON SAHNESİNDE

Dünya edebiyatının en önemli yazarlarından Anton Çehov’un öykülerinden sahneye uyarlanan “İnsancıklar”, Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında tiyatroseverlerle buluşacak.

Özdemir Nutku’nun Çehov’un yedi farklı öyküsünden uyarladığı oyun, gündelik yaşamın içinde sıkışıp kalan insanların umutlarını, hayal kırıklıklarını, çelişkilerini ve insani zaaflarını sahneye taşıyor. Birbirinden bağımsız kısa oyunlardan oluşan yapısıyla dikkat çeken eser, mizah ile hüznü aynı potada eriterek izleyiciyi insan ruhunun derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde sahnelenecek “İnsancıklar”, Çehov’un keskin gözlem gücünü ve zamana meydan okuyan anlatımını tiyatro sahnesinde yeniden yorumlayacak.

TRABZON’DA MÜZİK 9 GÜN BOYUNCA SUSMAYACAK

Trabzon Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sevilen sanatçıları Karadenizli müzikseverlerle buluşturacak. Festival kapsamında Papara Park Otopark Alanında gerçekleştirilecek açık hava konserlerinde Bengü, Ferhat Göçer, Resul Dindar, Buray, Kıraç, Haluk Levent, Sefo, Bayhan ve Murat Boz sahne alacak.

Festival programı popüler müzik konserleriyle sınırlı kalmayacak. 3’üncü Ordu Bölge Bando Komutanlığı da özel performansıyla festival programında yer alırken, Trabzon Maarif Orkestrası müzik öğretmenlerinden oluşan 50 kişilik kadrosuyla Kızlar Manastırı’nın tarihi atmosferinde unutulmaz bir konser verecek.

Modern sahnelerden tarihi mekanlara uzanan müzik programı, festival boyunca Trabzon’un farklı noktalarını ezgilerle buluşturacak.

TRABZON FOTOĞRAF KARELERİNDE ANLATILACAK

Trabzon Kültür Yolu Festivali’nin en renkli etkinliklerinden biri olan FotoMaraton Trabzon ve FotoMaraton Çocuk, fotoğraf tutkunlarını Atatürk Heykeli Meydanı’nda buluşturacak. Festival boyunca katılımcılar, Trabzon’un tarihi sokaklarını, Karadeniz’in büyüleyici doğasını, kültürel mirasını ve festival coşkusunu kendi bakış açılarıyla kadraja taşıyacak.

Her yaştan katılımcıya açık olarak düzenlenecek etkinlikte, şehrin farklı yüzleri fotoğraf karelerinde yeniden yorumlanırken; festivalin enerjisi, Trabzon’un eşsiz atmosferiyle birlikte görsel bir hafızaya dönüşecek. FotoMaraton, katılımcılara yalnızca fotoğraf çekme deneyimi değil, aynı zamanda şehri yeniden keşfetme fırsatı da sunacak.

ÇOCUKLAR İÇİN FESTİVALİN EN RENKLİ DURAKLARI

Trabzon Kültür Yolu Festivali, bu yıl da çocuklar için sanatın, oyunun, edebiyatın ve kültürel mirasın iç içe geçtiği özel bir program sunacak. Akçaabat Yaylacık Çimeni’nde kurulacak Çocuk Köyü, festival boyunca minik ziyaretçilerin buluşma noktası olacak.

Şişme oyun parkurlarından dijital oyun alanlarına, panayır çadırlarından yaratıcı atölyelere uzanan program, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu gibi etkinliklerle kültürel değerleri yeni teknolojilerle bir araya getirecek.

Kültürel miras bilincini erken yaşlarda geliştirmeyi amaçlayan “Kültür Koruyucuları” etkinliği ise çocukları geçmişin izlerini keşfetmeye davet edecek. Katılımcılar, tarihi ve kültürel varlıkların taşıdığı değerleri yakından tanırken koruma bilinci üzerine farkındalık kazanacak.

Festivalin çocuklara yönelik edebiyat durağı olan Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi, şiirlerden masallara uzanan zengin bir programa ev sahipliği yapacak. “Çocuk Dilinden Trabzon Şiirleri” etkinliğinde öğrenciler, Trabzon’un tarihini, doğasını ve kültürel zenginliklerini şiirlerle anlatırken; “Masal Dinletisi”nde masal anlatıcısı Özgül Kömürcü çocukları sözlü kültürün renkli dünyasıyla buluşturacak.

Çocuk yazarı Bahriye Kefelioğlu Bektaş’ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Tiyatral Masal Anlatımı” ve “Masalın Rengi, Hikâyenin Ritmi” etkinliklerinde ise masal, resim ve müzik bir araya gelecek. Çocuklar hikâye kurma, karakter tasarlama ve ritim çalışmalarıyla yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında ayrıca özel gereksinimli çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenecek “İnteraktif Masal Deneyim Atölyesi”, hikâye anlatıcısı Merve Genel eşliğinde katılımcı bir masal deneyimi sunacak.

Trabzon’un köklü pide geleneğini çocuklarla buluşturacak “Minik Eller Pide Atölyesi”, festival kapsamında minik katılımcılara hem eğitici hem de lezzet dolu bir deneyim sunacak. Pekünlü Merkez Pide tarafından gerçekleştirilecek atölyede çocuklar, Karadeniz pidesinin yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenirken kendi pidelerini hazırlama fırsatı bulacak.