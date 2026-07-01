Tarih belli oldu: İkinci sıcak hava dalgası geliyor! Temmuz için kritik uyarı… Kaç dereceleri göreceğiz?

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Avrupa, yaz mevsiminin ortasında adeta nefes alamıyor. Batı’da rekor sıcaklıklara neden olan ‘sıcaklık kubbesi’ bu kez kıtanın doğusuna ilerlerken, birçok ülkede termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Yetkililer peş peşe kırmızı alarm verdi.



Örneğin Fransa, ülke genelindeki ortalama sıcaklık göstergesinde neredeyse 80 yıllık ölçüm tarihinin en yüksek değerini kaydetti; Eiffel Kulesi ve Louvre ziyaret saatlerini kısalttı. İngiltere haziran sıcaklık rekorunu kırdı. İtalya’da Roma dahil 16 kent için kırmızı alarm verildi; Torino’da ısınan yer altı kabloları elektrik kesintilerine yol açtı.



Bilim insanları Avrupa’nın şimdiye kadar gördüğü en yaygın ve en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya olduğunun sıklıkla altını çiziyor. Şu sıralar Avrupa’nın doğusuna doğru yayılan aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde etkisini sürdürmesi beklenirken, gözler şimdi bölgenin geri kalanına ve özellikle de ülkemize çevrilmiş durumda…







TÜRKİYE’DE BAZI DÖNEMLERDE 46-47 DERECELER KAYDEDİLİRKEN, AVRUPA NİÇİN 40 DERECEDE KIRMIZI ALARM VERİYOR?



Ülkemizde Temmuz ayında beklenen hava koşullarına dair değerlendirmelere geçmeden önce, Avrupa’da etkisini gösteren sıcak hava dalgasıyla birlikte gündeme gelen önemli bir soru öne çıkıyor:



Avrupa’da yaşanan sıcak hava dalgası, aşırı sıcaklarla ilgili doğru bilinen birçok yanlışı gözler önüne serdi. Bir sıcak dalgasını daha ölümcül hale getiren unsurlar neler? Örneğin Türkiye’de 46-47 dereceler kaydedilirken, Avrupa niçin 40 derecede kırmızı alarm veriyor? El Nino’nun bu olayla bir ilgisi var mı?



Bu soruma Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, “Bunun yanıtı, sıcak hava dalgalarının en az anlaşılan yanını açığa çıkarıyor: Bir sıcaklığın ne kadar tehlikeli olduğunu yalnızca termometredeki rakam belirlemiyor.

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İşin arkasında nem, gece sıcaklıkları, altyapı ve hatta havanın temizliği gibi çoğu zaman atlanan faktörler var” cevabını verdi ve şu bilgilerin altını çizdi:

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“Avrupa’daki sıcak hava dalgasını özellikle tehlikeli kılan şey, bir ‘ısı kubbesi’ altında gelişmesi. Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava, yüksek basınç sistemi tarafından kıtanın üzerine adeta bir kapak gibi oturtulmuş durumda. Bu durgun sistem altında hava dağılamıyor. Isı, her gün bir önceki günün üzerine birikiyor ve geceler de yeterince serinlemiyor. Gece sıcaklığının düşmediği, bedenin toparlanma fırsatı bulamadığı bu koşullarda ısının fizyolojik yükü günden güne katlanarak artıyor. 2003 yazında Fransa’da yaklaşık 15 bin insanın ölümüne yol açan felaketin asıl nedeni de buydu: Günlerce süren, gece bile etkisini yitirmeyen ve klimasız konutlarda yaşayan yaşlıları vuran kesintisiz sıcaklık.”



TEMMUZ AYI BOYUNCA TÜRKİYE’DE HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBULLULAR DİKKAT: İKİNCİ SICAKLIK DALGASI GELİYOR!

YENİDEN 50 DERECE GÖRÜLECEK Mİ?

Geçen yıl 25 Temmuz 2025’te Şırnak’ın Silopi ilçesinde ölçülen 50,5 derece, Türkiye tarihinin en yüksek sıcaklığı olarak kayıtlara geçti ve bundan önceki rekoru, yani 2023’te Eskişehir’de ölçülen 49,5 dereceyi geride bıraktı. Peki bu yılda temmuz ayında benzer bir tablo bekleniyor mu?

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İstanbul Aydın Üniversitesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, iklim modellerine göre temmuz boyunca sıcaklıkların artacağına dikkat çekerek, “İklim modellerine baktığımda temmuz boyunca ülkemizin mevsim normallerinin daha üzerinde sıcaklık yaşayacağını görüyorum” dedi. Ortalama değerlerde de yükseliş beklendiğini belirten Dr. Özdemir,ifadelerini kullandı.Bölgesel olarak en yüksek sıcaklıkların görüleceği alanlara da değinen Dr. Özdemir,değerlendirmesinde bulundu. Bu bölgelerde sıcaklıkların 36 ila 40 derece aralığına, yer yer daha da üzerine çıkabileceğini söyledi.Ancak bu durumun sürekli ve kesintisiz aşırı sıcaklar anlamına gelmediğini de vurgulayan uzman isim, “Bunu her gün çok aşırı sıcaklar olacak, her gün 40-50 derece sıcaklar olacak şeklinde yorumlamamak lazım. Zaman zaman alçak basıncın oluşması ve rüzgârların güneyden kuzeye dönmesiyle birlikte serinlemeler de görülecektir.dedi.Dr. Güven Özdemir, bu hafta sonuna kadar etkili olacak sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmesinde sıcaklıkların nemle birlikte daha bunaltıcı hissedileceğini belirtti:İstanbul’daki mevcut duruma da değinen Dr. Özdemir, “İstanbul’da şu sıralar sıcaklık 32-33 derece bandından seyrediyor. İstanbul’un bir Marmara bir de Karadeniz’i var. Güneyli rüzgârların etkileri var, lodos gibi.diye konuştu.Risk gruplarına da dikkat çeken uzman isim,ifadelerini kullandı.“Yazların ne kadar daha sıcak olabileceğinin önünde fiziksel bir tavan henüz görünmüyor, çünkü atmosfer ısınmaya devam ettiği sürece sıcaklık rekorları da kırılacak” diyen Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, şöyle devam etti:“Dikkat edilmesi gereken nokta şu: Bu rekorların kırılma aralığı giderek kısalıyor. 2021’de Cizre’de 49,1 derece, 2023’te 49,5 derece, 2025’te 50,5 derece. Yani sadece dört yılda rekor neredeyse 1,5 derece yükseldi. Bunlar endişe verici. Bu yıl için kesin bir tarih ya da rakam vermek bilimsel olarak doğru olmaz. Ancak Güneydoğu Anadolu’da, özellikle Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevresinde yeniden 48-50 derece bandında değerlerin görülmesi sürpriz olmaz.”

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir de bu görüşe katıldı. Bazı bölgelerde 45 derece seviyelerinin görülebileceğini, 50 derece ihtimalinin ise tamamen dışlanmaması gerektiğini söyledi.



“Geçen yıl 50 dereceyi gördük, bu hafta da pek çok bölgemizde 45 dereceleri göreceğiz. Ancak bu yaz boyunca bir kez ya da birkaç kez kesin 50 derece görülecek demek doğru olmaz. Ama şunun altını çizmek lazım, bu ihtimal gündemde şu an için yer alıyor. Eğer bir bölgemizde uzun süreli yüksek basınç hâkim olursa, etrafımızdaki Afrika sıcak hava dalgasının ülkemize gelmesi, alçak basıncın da kubbeleşmesi yani ‘ısı kubbesi’ etkisi yaşanırsa 50 derece ve hatta 50 derecenin üzerine de çıkabilir. Süreci yakından takip ediyoruz, olursa şaşırmayacağız zaten.”







TEMMUZ AYINDA YAĞMUR GÖRÜLECEK Mİ?



Ayrıca Dr. Güven Özdemir, yaz dönemindeki yağış beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde tamamen kurak bir tablonun söz konusu olmadığını, ancak yağışların yerel ve kısa süreli olacağını söyledi.



“Hiç yağmur olmayacak deme şansımız yok. Yaz yağmurları bölgesel ya da bazı şehirlerde yerel olarak görülebilir. Yağmuru özellikle Doğu Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeyinde görebiliriz. Ama bunlar sürekli yağışlar değil. Kısa süreli yağışlar olarak görülecektir.”

