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Tarih belli oldu, AK Parti TBMM'ye sunacak... Fon tasfiyesi için 10 maddelik hazırlık

Güncelleme Tarihi:

#Fon Tasfiyesi#Ödeme#Kanun Teklifi
Tarih belli oldu, AK Parti TBMMye sunacak... Fon tasfiyesi için 10 maddelik hazırlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 18:10

AK Parti, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunacak

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AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

Cuma ya da pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek.

Teklif 10 maddeden oluşacak.

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#Fon Tasfiyesi#Ödeme#Kanun Teklifi

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