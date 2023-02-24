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Tarih ayakta

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kartallı Sütun#Karakuş Tümülüsü
Tarih ayakta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

Depremlerde en çok hasar alan illerden Adıyaman’ın büyük bir bölümünde yıkım yaşandı. Ancak binlerce yıllık geçmişe sahip kültürel miras sapasağlam duruyor.

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Kahta ilçesi yakınlarında, Cendere Çayı üzerindeki Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S. 192-211) döneminde 16. Lejyon tarafından inşa edilen 1800 yıllık tarihi Cendere Köprüsü deprem felaketinde zarar görmedi. 7 metre genişliğinde, 120 metre uzunluğunda ve 30 metre yüksekliğinde olan bin 800 yıllık köprünün en ufak bir hasar almaması görenleri şaşırttı. Kommagene Krallık Ailesi’nin kadınlarına ait bir anıt mezar olan Karakuş Tümülüsü’nde de hasar yok. Kral II. Mithridates (M.Ö. 36-21) tarafından annesi Isias ve kız kardeşleri için yaptırılan 7.18 metrelik Kartallı Sütun ise dimdik ayakta.

YOK BÖYLE MUCİZE

Adıyaman’ın Turgut Reis Mahallesi’ndeki Bulucu Apartmanı’nın hem kendisi yıkılmadı hem de yandaki binayı kurtardı. Fevzi Çakmak Caddesi 70 numaradaki apartman depremi neredeyse hasarsız atlatırken hemen sağında yer alan ve kolonları kırılan komşu binanın yıkılmasını da önledi. Apartman sakinleri, “Komşu bina, Bulucu Apartmanı’na yaslandı, bu sayede oradakilerin hepsi kurtuldu” diyor. Apartman sakinlerinin araçları da diğer komşu binayı ayakta tutmuş. İlk katı üstüne çöken komşu apartmanın tamamen yıkılmasını, duvar dibine park edilen 3 araç önlemiş.

Tarih ayakta


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#Deprem#Kartallı Sütun#Karakuş Tümülüsü

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