Tarifsiz acı! Önce torununu ardından kızını kaybetti; üzüntüden kalp krizi geçirdi

Tarifsiz acı Önce torununu ardından kızını kaybetti; üzüntüden kalp krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2026 15:04

Bolu’da, 14 Şubat’ta, lise öğrencisi Efe Kerem Konuk (16) evinde ölü bulundu. Efe Kerem'in acısına dayanamayıp kalp krizi geçiren annesi Mine Konuk da 3 gün önce yaşamını yitirdi. Torununu ve kızını arka arkaya kaybeden Hüseyin Başeken de kalp krizi geçirip yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kentte 14 Şubat'ta lise öğrencisi Efe Kerem Konuk’un evde cansız bedeni bulundu. Efe Kerem, Kılıçarslan Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Efe Kerem’in annesi Mine Konuk da 3 gün önce oğlunun Kılıçarslan Mahallesi’ndeki mezarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarı başında fenalaşan Konuk, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mine Konuk, kalp pili takılması için buradan Ankara’ya sevk edildi. Kalp pili takılan Mine Konuk, ameliyattan 1 gün sonra sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından yaşamını yitirdi. Konuk, dün öğle vakti son yolculuğuna uğurlandı.

DEDESİ HASTANEDE

Torunu Efe Kerem’in ölümüyle üzüntü yaşayan dede Hüseyin Başeken, kızı Mine’nin de ölüm haberini aldıktan sonra fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp krizi geçirdiği belirlenen Başeken, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Dün, kalbi tekrar duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Başeken’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

