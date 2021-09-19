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Tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü

#Tarhana#Düşme#Ölüm
Tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde, besihanenin teras katında tarhana sermek için çarşaf açtığı esnada dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten düşen Hanım Ayşe Sönmez (62), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Talihsiz kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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DHA- Olay, saat 12.30 sıralarında Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Hanım Ayşe Sönmez kendilerine ait besihanenin teras katında, kardeşi Kadriye Ç. ile tarhana sermek için çarşaf açtığı sırada geri geri yürürken dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. ağır yaralanan Sönmez, kardeşi Kadriye Ç. ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hanım Ayşe Sönmez yaşamını yitirdi.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Hanım Ayşe Sönmez'in yaşamını yitirdiği kaza anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Sönmez'in tarhana sermek için açtığı çarşafla geri geri yürüdüğü ve bir anda dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten beton zemine düştüğü görünüyor.

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#Tarhana#Düşme#Ölüm