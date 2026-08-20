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Taraftar fişeği 20 yıllık emeği kül etti

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#Murat Melih Özen#Havai Fişek#Beyoğlu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 07:00

İSTANBUL'da Süper Lig'in 1'inci haftasında oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor maçının ardından taraftarların attığı öne sürülen havai fişek, Beyoğlu'ndaki 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan ressam Murat Melih Özen'in (47) dairesine düştü.

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Çıkan yangında Özen'in kiracı olarak yaşadığı ev kullanılamaz hale gelirken, yıllardır üzerinde çalıştığı tabloları, resim malzemeleri ve müzik ekipmanları da yandı. Yangın sırasında ailesinin yanında Dalaman'da bulunan Özen, telefonla gelen, "Evin yanıyor" haberiyle yaklaşık 20 yıllık profesyonel sanat hayatı boyunca biriktirdiği eserlerinin ve malzemelerinin yok olduğunu öğrendi.

SERGİ HAZIRLIĞINDAYDI

İstanbul'da kiracı olarak yaşadığı evini çalışma alanı olarak kullanan Murat Melih Özen, yangından önce yeni bir sergi hazırlığındaydı. Özen, "Emeğim, resimlerim yandı. Malzemelerim, stüdyo ekipmanım, her şeyim gitti. Çocukluktan beri resim yapıyorum, 3 yaşımdan beri. Sergiye çıkartabilecek iş olması için çok az kalmıştı. 2-3 tane iş daha yapmam gerekiyordu. Zaten sanattan hayatı idame ettirmek çok kolay bir şey değil. Başka yapmak istediğim, beni heyecanlandıran bir şey yok. Hepsini bir kenara bırakın, burada bir hayat, yaşantı, mücadele var. En azından insanların sergide görmelerini isterdim. Üzerine konuşabilmek isterdim. Satılması bile o kadar önemli değil. Bu hale gelmesini istemezdim. Burayı bu hale getiren insanlar da tabii ki bilerek bu hale getirmemişlerdir ama onlar eğlenecek diye benim hayatımın bu şekilde mahvolması çok adil gelmiyor" ifadelerini kullandı.

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#Murat Melih Özen#Havai Fişek#Beyoğlu

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