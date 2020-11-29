‘Tarafsız Bölge’ye Yılın Tartışma Programı Ödülü

ARKA SOKAKLAR EKİBİNE...

Kenan İmirzalıoğlu da ATV’de sunduğu Milyoner yarışması ile ödül aldı. Yılın en başarılı erkek oyuncusu ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi ile Burak Özçivit olurken, yılın kadın oyuncusu da Kanal D’de yayınlanan Hekimoğlu dizisindeki rolüyle Ebru Özkan’ın oldu. Nursal Tekin Özel Ödülü de Kanal D dizisi Arka Sokaklar ekibine verildi.

DUAYENLERE ÖDÜL

CNN Türk’te yaptığı başarılı çevre programları ile adını duyuran Güven İslamoğlu da Yılın En İyi Gezi Kültür Programı Oscar’ını aldı. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü’de program yapan Türk halk müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu. Halk müziğinin sevilen ismi Özbek, Türküler Neyi Söyler Programı ile Medya Oscar’ı Ödülü’nü aldı. En iyi radyo ödülü ise Polis Radyosu’na verildi. Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise NTV ve NTV Radyo’da Türkçe bilgisiyle ile ilgili kısa programlar hazırlayan usta isim Levent Dönmez’e gitti.