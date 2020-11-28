Tarafsız Bölge'ye, yılın Medya Oscarı ödülü

Türkiye’nin en köklü meslek kuruluşlarından Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından verilen Medya Oscarları bu yıl da sahiplerini buluyor.



Ekranların ve radyoların en başarılı ve kaliteli yapımlarının ve yıldız isimlerinin ödüllendirildiği Medya Oscarları 16 Aralık’ta sahiplerini bulacak. En başarılı isimler ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan alacaklar.

RTGD Başkanı Şebnem Bursalı, geleneksel hale gelen ödüllerin her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle tespit edildiğini söyledi. Bursalı, RTGD’nin daima kendi alanında fark yaratan, kalitesinden ödün vermeyen ve Türkiye’nin saygısını kazanmış isimlere ödül verdiğini belirterek, “RTGD Yönetim Kurulu’nun yarısından fazlasını kadın gazeteciler oluşturuyor. Bu anlamda hala Türkiye’de tek derneğiz. Ödül alanları yürekten kutluyorum. Kadın gazetecilerin ödül almasından ise ayrıca büyük memnuniyet duyuyorum. Onların kız çocuklarına ve genç kızlara çok iyi örnekler olacağına inanıyorum” diye konuştu.

GÜZEL TÜRKÇE, ÇEVRE VE DUAYENLERE ÖDÜL

RTGD bu yıl da radyo ve televizyonun duayen isimlerini de ödüllendirdi. Yılın En İyi Radyo Yapımcısı, TRT Türkü’de program yapan Türk Halk Müziğinin usta ismi Mehmet Özbek oldu. Halk müziğinin sevilen ismi Özbek, Türküler Neyi Söyler Programı ile Medya Oscarı ödülünü aldı. En iyi radyo ise köklü bir kuruma Polis Radyosu’na verildi.

Cengiz Polatkan Özel Ödülü ise NTV ve NTV Radyo’da Türkçe bilgisiyle ile ilgili kısa programlar hazırlayan usta isim Levent Dönmez’e gitti.

CNN Türk’te yaptığı başarılı çevre programları ile adını duyuran Güven İslamoğlu da Yılın En İyi Gezi Kültür Programı Oscarını aldı.

TARAFSIZ BÖLGE, BURAK ÖZÇİVİT VE İMİRZALIOĞLU ÖDÜL ALDI

Geçtiğimiz yılın en iyi tartışma programı Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge seçilirken, ekranların beyefendi ismi Kenan İmirzalıoğlu da ATV’de sunduğu Milyoner yarışması ile Oscar ödülünü aldı.

Yılın en başarılı erkek oyuncusu ise yine ATV’de Kuruluş Osman dizisi ile Türkiye’nin sevgisini kazanan Burak Özçivit’e verildi.

İŞTE GEÇTİĞİMİZ YILIN EN İYİLERİ (2019 MEDYA OSCAR ÖDÜLLERİ)

YILIN TARTIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

TARAFSIZ BÖLGE - AHMET HAKAN- CNN TÜRK

YILIN EKONOMİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

PİYASA HATTI -GÜZEM YILMAZ -

BLOOMBERG HT

YILIN KUŞAK HABER PROGRAMI MEDYA OSCARI

-CENGİZHAN CEVAHİROĞLU-TRT HABER

YILIN SPOR PROGRAMI MEDYA OSCARI

SON SAYFA- MUSTAFA GÖKSU - A SPOR

YILIN TV DİZİSİ MEDYA OSCARI

HERCAİ - ATV

YILIN KADIN OYUNCUSU MEDYA OSCARI

EBRU ÖZKAN - HEKİMOĞLU - KANAL D

YILIN ERKEK OYUNCUSU MEDYA OSCARI

BURAK ÖZÇİVİT- KURULUŞ OSMAN- ATV

YILIN GÜNCEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

HER AÇIDAN -FERDA YILDIRIM - BEYAZ TV

YILIN EKONOMİ KUŞAĞI MEDYA OSCARI

ŞAFAK TÜKLE UYSAL İLE EKONOMİDE SABAH - A PARA

YILIN YARIŞMA PROGRAMI MEDYA OSCARI

KİM MİLYONER OLMAK İSTER -KENAN İMİRZALIOĞLU- ATV

YILIN GEZİ - KÜLTÜR PROGRAMI MEDYA OSCARI

YEŞİL DOĞA - GÜVEN İSLAMOĞLU - CNN TÜRK

YILIN KISA BELGESEL PROGRAMI MEDYA OSCARI

TOPLUMSAL HAFIZA- HAKTAN UYSAL- A HABER

YILIN RADYOSU MEDYA OSCARI

POLİS RADYOSU

YILIN RADYO YAPIMCISI MEDYA OSCARI

MEHMET ÖZBEK – TÜRKÜLER NE DER - TRT TÜRKÜ

YILIN YEREL KANALI MEDYA OSCARI

KANAL 3 - AFYONKARAHİSAR

YILIN AKTÜEL SİYASİ PROGRAMI MEDYA OSCARI

BAŞKENT KULİSİ -MEHMET ACET- KANAL7

CENGİZ POLATKAN ÖZEL ÖDÜLÜ

DİL YARESİ- LEVENT DÖNMEZ- NTV RADYO

NURSAL TEKİN ÖZEL ÖDÜLÜ

ARKA SOKAKLAR EKİBİ - KANAL D

MUSTAFA CAMBAZ ÖZEL ÖDÜLÜ

AN VE ZAMAN- KORAY ŞERBETÇİ-24 TV