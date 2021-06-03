‘Tarafsız bir yerdesin, polemik niye?’

Özel, dün TBMM’deki basın toplantısında şöyle dedi: “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir mafya liderini bir siyasetçinin kandırdığını, bunun karşılığında her ay 10 bin dolar maaş aldığını, kanıtının elinde olduğunu ima etti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun da dahil olduğu bütün milletvekilleri imza atarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a başvurduk, bu yazımıza herhangi bir cevap yok. Sayın Şentop yaptığı açıklamada bir satır arası veriyor. Diyor ki, ‘Biz yazılı ve sözlü olarak bunu Sayın Bakan’a ilettik’. Hiçbirimizin haberi yok. Bunu açıkça söylesen zaten bütün oklar Süleyman Soylu’ya döner. Soylu’ya yazdığını iddia ettiğin yazının bilgisini, bunu talep edene niye vermiyorsun? Gel yönet oturumu, çağır Süleyman Soylu’yu. Eğer bunu yapmazsan, bir gün Süleyman Soylu seni ayağına çağıracak bunu bilesin.”

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