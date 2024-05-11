Tarabya’daki bina A’dan Z’ye kaçakmış... Bakanlık Hürriyet’e açıkladı: Burası dutluktu biz izin vermedik

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İstanbul Tarabya sırtlarında, Boğaz’ı boydan boya gören arazide tam 34 yıldır yarım bir gökdelen kaba inşaat halinde yükseliyordu. Demirleri paslanan, korozyona uğrayan 27 katlı bina, çevre kirliliği yarattığı ve kaçak yapıldığı gibi konularla dönem dönem gündem olmuştu. Son olarak, dünyaca ünlü Marriott zincirine bağlı bir otel ve rezidans yapılmak amacıyla paslı demirler makyajlandı, bina içinde faaliyet başladı. Ancak çalışmalar önceki gün belediye ekipleri tarafından durduruldu.

‘DOĞAL SİT ALANINDA’

Hürriyet binanın bu tuhaf hikâyesini dün manşet yapınca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Binanın yükseldiği alanın bir zamanlar dutluk olduğunu söyleyen yetkililer, şu bilgileri verdi: “Natamam Otel Sarıyer İlçesi İstinye Mah. 388 Ada 40 No’lu parselde bulunmaktadır. Söz konusu alan 1983 yılında doğal sit ilan edilmiş olup Boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kalmaktadır.

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‘TALEPLERİ REDDEDİLDİ’

Cins değişikliği işlemi ve ‘ahşap gazino ve korusu olan dutluk’ vasfının ‘24 katlı betonarme dükkan, ofis mesken, otopark ve arsası’ olarak değiştirme talebi 2022 yılında il müdürlüğünce reddedilmiştir. Sarıyer Belediye Başkanlığı’nca izinsiz olarak söz konusu natamam yapıda inşaatın tamamlanması amacıyla iskele kurularak imalata başladığının il müdürlüğüne bildirilmesi sonrasında bölge komisyonumuz tarafından imar kanununun 32. ve 42. maddelerince işlem yapılması ve 2863 sayılı kanun kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı alınmıştır. İnşaatın tamamlanmasına yönelik bakanlığımızca veya il müdürlüğünce verilmiş herhangi bir izin bulunmamaktadır.”

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BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

- İskele kurularak, binada imalata yönelik çalışma başladığının il müdürlüğüne bildirilmesi üzerine Bakanlık, “Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu tarafından İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerince işlem yapılması ve 2863 sayılı kanun kapsamında ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması” kararı alıp para cezası uyguladı. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ilgili müdürlüklerince gönderilen 16 Mayıs 2023 tarihli yazı ile yapıda güçlendirme yapılamayacağı ve 18 Mayıs 2023 tarihli yazı ile de natamam yapının tamamlanamayacağı yönünde görüş bildirdi.

DEPREMDE ‘RİSKLİ’ RAPORU VAR

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- Yıllar içinde korozyona uğrayan binayla ilgili İstanbul teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde hazırlanan raporda, binanın deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

34 YILDA NELER OLDU

1989: Arazinin sahibi İsmet Uran inşaat için izin aldı.

1990: Arazide otel yapılması için inşaata başlandı.

1995: İsmet Uran silahlı saldırıda öldürüldü. İnşaat yarım kaldı.

2004: Bir vatandaşın açtığı dava sonucu Danıştay ruhsatı iptal etti.

2016: Sarıyer Belediyesi inşaat sahibini “Ya yıkın, ya yapın” diye uyardı.

2019: İnşaatın sahipleri ‘İmar Barışı’ndan faydalanmak için başvurdu.

2022: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1989 yılında alınan inşaat planında değişiklik yapmak isteyen bina sahiplerini reddetti.

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2023: İnşaatın sahibi Uran Holding, yıkım kararı aldıran Sarıyer Belediyesi’ne karşı dava açtı. Mahkeme holdingi reddetti,

belediyeyi haklı buldu. Aralık 2023’te binayı otele dönüştürmek için gizlice inşaat çalışmaları başlatıldı.

2024: 9 Mayıs’ta Sarıyer Belediye ekipleri binaya girip kaçak yapılan eklentileri yıktı.

İMAR KANUNU NE DİYOR

- İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre, ruhsatsız veya ruhsata aykırı kaçak yapı yapıldığı tespit edildiğinde, ilk olarak inşaatın o andaki durumu saptanarak inşaat mühürleniyor. Bu işlemin amacı, yapının imara aykırılıklarını gidermek için mal sahibini zorlamak. İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre de ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine, imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar para cezası verilebiliyor.

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NASIL YIKILACAK

Bakanlık yetkililerinin “Otele dönüştürmek için izni yok” dediği tehlike saçan binanın tamamen yıkılabilmesi için, yapı kayıt belgesinin iptal edilmesi gerekiyor.

İNŞAAT SAHİPLERİ: YAPI KAYIT BELGEMİZ VAR

-Konu ile ilgili inşaat sahipleri ise şu açıklamayı yaptı: “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinin 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında inşaata başlanmıştır. Kaba inşaat halindeki yapımız, 3194 sayılı kanun uyarınca düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi kapsamında tarafımıza verilmiş hak uyarınca, yapımızın kapladığı alan büyütülmeyerek, ek kat çıkılmadan, yalnızca mevcut kaba inşaatı tamamlanmaktadır. Ayrıca İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü’nden de gerekli izinler alınmıştır. Özetle 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yasal ve güncel yapı kayıt belgesi halen geçerliliğini sürdürürken ve tarafımızca yapılan inşaat işlemleri yasalara uygun bir şekilde devam ederken, Sarıyer Belediyesi’nce yapılan işlemler tamamen haksız ve hukuka aykırıdır. Yasalarca korunan haklarımız için, tüm yasal süreçleri de başlatmış bulunmaktayız. Ayrıca İmar Kanunu uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alınmadan önce, binamızda kapsamlı güçlendirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Taşınmazın depreme dayanıklı olduğu, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yaptığı testler sonucunda hazırlanan 19.07.2023 tarih ve 1253084 numaralı rapor ile de sabittir.” (Yılmaz OKUR/ DHA)