Tarabya ve Bebek sahili boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle birlikte geniş çaplı önlemler alınmaya başlanmıştı. Önceden sahillere akın eden İstanbullular, sahil şeritlerinde spor ve yürüyüş yapmanın yasaklanması üzerine bu noktalara gelmeyerek kurallara uyuyorlar. Bu kapsamda normal zamanlarda vatandaşların kalabalık oluşturduğu Bebek , Emirgan ve Tarabya sahilleri boş kaldı.