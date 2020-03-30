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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 11:39,Son Güncelleme:/

Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular

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Tarabya Sahili'nde yasağı çiğneyip balık tuttular
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KORONAVİRÜS salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında balık tutma yasağına rağmen sabahın erken saatlerinde Tarabya Sahili'ne gelen iki olta balıkçısı yasağı çiğneyip balık tuttu.

Koronavirüse yönelik alınan geniş çaplı önlemler kapsamında vatandaşlara evden dışarı çıkmamaları konusunda yapılan uyarılar devam ediyor. Yasak olmasına rağmen Sarıyer Tarabya Sahili'nde vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü. Sarıyer belediyesine bağlı zabıta ekipleri araçlarla dolaşarak vatandaşları evden çıkmamaları, balık tutmamaları ve yürüyüş yapmamaları konusunda anons yaparak uyardı.

YASAK OLMASINA RAĞMEN BALIK TUTTULAR

İstanbul Sarıyer'de Tarabya Sahili'nde yasak olmasına rağmen bazı vatandaşlar da balık tutmaya devam etti.

 

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