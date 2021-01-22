Tapu müdürlüğünde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da tapuda rüşvet operasyonu düzenlendi.



Operasyonda 37 kişi gözaltına alınırken İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde, şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin edildiği tespit edilmiştir" denildi.



Tapu müdürünün de gözaltına alındığı operasyonla ilgili, "11 memur ve 29 sivil olmak üzere 40 şüphelinin yakalanmasına yönelik saat 07.30 sıralarında İstanbul merkezli Kayseri ve Manisa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır" bilgisi verildi.