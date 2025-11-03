Tapu memuru, müteahhit, emlakçı işbirliğiyle tapu vurgunu

Haberin Devamı

Ankara’da Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde görevli Ş.B., e-Devlet vatandaş portalı-tapu işlemleri üzerinden yapılan bir tapu devir işleminde bir tuhaflık olduğunu belirledi. Tapu devri için gönderilen evrakları incelediğinde, bunların sahte düzenlediğini fark etti. Bunun üzerine suç duyurusu yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma yaptı. Teknik-fiziki takibin ardından, mirasçısı olmayan ölen kimsesizler üzerindeki arsa-araziler, sahipsiz taşınmazlar ve yurtdışında yaşayan kişilere ait tapuların, sahte evrak, mühür ve sahte imzalarla sahiplenilip başkalarına satıldığı tespit edildi. Bu yöntemle birçok tapunun el değiştirdiği ortaya çıkarıldı.

İŞLEM YAPARKEN YAKALANDILAR

Haberin Devamı

Soruşturma kapsamında müteahhit Y.O., tapuda memur olarak çalışan H.N.S., emlakçı H.Y., esnaf M.K., arsa alım satım işleri yapan H.G., emlakçı M.B., emlakçı T.T. ve üniversite öğrencisi Y.İ.O. gözaltına alındı. Adım adım takip edilen çete üyelerinin bazıları ise sahte evraklarla tapu müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı. Çete üyelerinin sahte evraklarla tapu işlemleri yaptıkları anlar da kare kare görüntülere yansıdı. Çubuk Sulh Ceza Hâkimliği’ne çıkarılan 8 çete üyesi, “resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyelerinin, miraşçısı olmayan ölen kişilere ait veya sahipsiz arsa ve tapuları sahte evraklarla aldıkları, bu yolla 100 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyelerinin, para trafiği de MASAK raporlarına yansıdı.

Gözden Kaçmasın Gazze hâlâ aç Haberi görüntüle

TEZGÂHI BÖYLE KURMUŞLAR

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, Çubuk Tapu Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan H.N.S., tapu arşivinden Osmanlı döneminde kalan, veya mirasçısı olmayan, ölen kimsesizler üzerindeki tapular, sahipsiz taşınmazlar, burada yakını bulunmayan ve yurt dışında yaşayan kişilere ait tapuları belirliyor. Ardından da bu tapulara ait bilgileri müteahhit Y.O.’ya bildiriyor. Y.O. ise bu bilgileri emlakçılık yapan T.T.’ye ileterek sahte evrak hazırlanmasını istiyor. T.T., sahte imza, sahte mühür kullanarak hazırladığı sahte tapu evraklarını tekrar müteahhit Y.O.’ya iletiyor. Bu işlemlerin ardından ise sahte evraklarla başkasına ait tapuları tanıdıklarının yakınlarının üzerine yapıyorlar.

Haberin Devamı

MÜTEAHHİT: PATLADIK

Sahte evrakla ölen birisine ait tapuyu üzerine almak isterken yakalanıp tutuklanan üniversite öğrencisi Y.İ.O., ifadesinde “Babam Y.O. müteahhitlik, arsa alım-satım işlemleri yapıyor. Bir arsa aldıklarını ve tapuyu üzerime yapmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim, sahte evraklarla böyle bir işlem yapıldığını bilmiyordum. Tapuda beni aradıklarında evrakların sahte olduğunu öğrendim. Normal bir arsa satışı olduğunu düşünüyordum. Hiçbir şeyden haberim yok, babamın kurbanı oldum. Olay ortaya çıkınca karakola gidip babamı şikayet ettim. Soruşturma başlatıldığını duyunca babam bana dönüp ‘Fena patladık’ dedi. Şimdi niye dediğini anlıyorum” dedi.





KARE KARE GÖRÜNTÜLENDİ

Haberin Devamı

Çete üyelerinin sahte evrakla tapuda işlem yapma anları da kare kare görüntülere yansıdı.

