Tapu Kadastro sözleşmeli personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Tapu Kadastro sözleşmeli personel alımı sonuçları ile yerleştirme süreci, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi gerekmektedir. Sonuçların Şubat başına kadar açıklanması bekleniyor.

ATAMA NASIL YAPILACAK?

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.