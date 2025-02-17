Tapu devri krizi herkesi mağdur etti: Dükkanlara kilitleri kırıp girdiler! '5 yıldır evimiz var ama tapumuz yok'

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Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde 2017 yılında yap-sat usulüyle başlanan 11 blok, 83 daire ve 16 dükkandan oluşan site inşaatında, iddiaya göre, arsa sahipleri ile yaşanan anlaşmazlık, hak sahipleri ve inşaatın müteahhidini mağdur etti. Sözleşmeye göre, inşaat belirli aşamalara geldiğinde daire satışlarının devredilmesi gerekiyordu. Ancak bu şartlar, arsa sahipleri anne S.Y. (78) ve oğulları H.Y. (59) ve Ş.Y. (57) tarafından yerine getirilmedi. Müteahhit ve arsa sahipleri arasında yapılan sözleşmeye göre, inşaatın yüzde 25'i tamamlandığında 21 hak sahibine tapuları teslim edildi. İnşaatın yüzde 50'si tamamlandığında, arsa sahibinin 14 daire satışını daha müteahhide vermesi gerekiyordu, ancak satışları vermedi. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca 4 hak sahibi hariç tüm tapuların verilmesi, yüzde 100 tamamlandığında da garantör olarak kalan 4 kişinin tapularının teslim edilmesi gerekirken, yer sahiplerinin kapısını çalan müteahhidin, yine eli boş dönmesiyle konu yargıya taşındı.

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'VATANDAŞLAR HALEN EVDE OTURAMIYORLAR'

Hak sahipleri genelde arsa sahiplerinin müteahhitler tarafından mağdur edildiğini, ancak bu olayda müteahhidin de kendileriyle mağdur olduğunu belirtip, tapularını bir an önce almak istediklerini ifade etti. İnşaat yapı müteahhidi Ahmet Bayram, "Biz buraya yap-sat inşaat usulü sözleşme yaparak girdik. 2017'de inşaata başladık. Sözleşmeye göre, ilk 21 daire satışı verildi. Bu sözleşmede 'parçalı satış' olarak geçiyor. Buna göre inşaat yüzde 50'ye gelince, 14 daire satışı daha verilmesi gerekiyordu. İnşaat yüzde 80 oranında tamamlanınca ise 4 satış kalmak şartıyla tamamını vereceklerdi. Bunlar bize yüzde 50 ve yüzde 80'de satışı vermediler. Bu arada inşaat yüzde 50 tamamlanınca, bilirkişi götürerek rapor çıkarttık. Yüzde 80 tamamlanınca da satışımızı alamayınca tekrar rapor çıkarttık. Şu anda bina bitmiş vaziyettedir. Bu iki satışımızı ve sonuncusunu da vermediler. Biz inşaatı bitireli 2 yıl oldu ve halen satışlarımızı bitiremediğimiz için, arkadaşlarımız ve biz de mağduruz. Bina tüm denetimlerden başarılı şekilde geçmiştir. Yer sahibinin şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bizi denetlemeye gelmişlerdir. Binada hiçbir eksik yoktur. Ancak vatandaşlar halen evlerinde oturamıyorlar. Yerleşenler bile mağdur durumdalar. Burada 100 kişi oturması lazım ama rahat yok. Bazen kavgalar da çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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Tapuların hak sahiplerine teslim edilmemesi üzerine, arsa sahiplerine inşaat bitiminde verilecek olan dükkanları vermediğini, bunun üzerine anne ve 2 oğlunun dükkanlara kapı kilitlerini ve arka camları kırarak girdiğini belirten Bayram, "Arsa sahipleri, 'Mahkemeyi beklemeyelim' diyorlar. Ben de önce dairelerin satışlarını vermelerini istedim. Mal sahiplerinin 8 tane dükkanı var. Onları kiraya vermek istiyorlar. Ben cenaze için şehir dışına çıktım. Ardından ise onlar kapıları kırıp, zorla içeri girdiler. Bunların güvenlik kamerası görüntüleri de var. Onlar, satışlarımızı vermeyince bizim de daire sattığımız kişiler haklı olarak, 'Burası bizim paramızla yapılmıştır. Satışlarımızı vermeden bunların buraya oturma hakları yoktur' diyorlar. Kanunen bunların dükkanlara girme hakkı yok. Yapının tüm masrafını firma sahibi üstlenmiştir. Burada mal sahibinin 1 lirası yoktur. Şu anda dükkanlara girdiler. Kötülük olsun istemedik. Savcılığa başvurmuştuk. Dosyalarımız var. Dükkanlara kilitleri kesip, kapıları sökerek girmişler. Yasal olarak değil, bizlerin haklarına tecavüz ederek bunu yapmışlar. Biz kendilerine herhangi bir müdahalede bulunmadık. Tapularımızı bizlere versinler" diye konuştu.

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'41 ARKADAŞIMIZIN SATIŞINI ALAMADIK'

Yapıya ilişkin de bilgi veren Bayram, "Burada 11 blok, 83 daire ve 16 dükkan var. Kapıcı dairesi, güvenliği ve sitenin bahçesinde 600 metrekare bahçesi var. Aslında burası güzel ve oturulabilecek bir yer. 3'er katlı yapılar. Sattığımız dairelerden 21 tanesini ilk etapta sözleşme yaparken, satışlarını almıştık. 21 arkadaşımız evlerinde oturuyor. Geriye kalan 41 arkadaşımızın satışını alamadık. Vatandaş mağdur. Benim hakkım olan bir daireyi ise farklı bir kişiye satmışlar. Bu olayı ben tapu dairesinde öğrendim. Sonrasında da beni mahkemeye verdiler. Bu kişileri başka emlakçılar yönlendiriyor. Kendileriyle konuşup, anlaşmak istedik ama gelmediler. 'Avukatlarımıza gidin' dediler. Bizden herhalde para talep ediyorlar. Geriye dönük işin terki için açtıkları dava var. İnşallah dava biter. Bunlar mahkeme harcını yatırmadığı için dava uzadı. Bilirkişi raporları ve deliller her şey tamam. Sadece kararı bekliyoruz" dedi.

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'OTURUYORUM AMA TAPUM YOK'

Mustafa Kanal (30) ise 25 yaşında aldığı dairenin hala tapusunu alamadığı söyleyerek, "Yıllardır tapu kavgasıyla uğraşıyoruz. Biz, mahkemenin artık sonuçlanmasını istiyoruz. Tapularımıza kavuşmak istiyoruz. 5 yıldır evimiz var ama tapumuz yok. 'Bir dairemiz var' diyemiyoruz. Yani bir ev almak kolay değil. Bu daire yıllardır biriktirdiğimiz emeklerin bir karşılığıdır. Dairede şu an oturuyorum ama tapum yok. Kendi evimde kiracı gibiyim. Biz artık mahkemenin sonuçlanarak, tapuların sahiplerine kavuşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Tapusunu alamayan hak sahiplerinden Murat Koz (39) da "Ben de gayrimenkul inşaat sektöründeyim. Neyin ne olduğunu biliyorum. Normalde bu tarz yerlerde inşaat firması bırakır, kaçar. Bu adam daire sattırmamalarına rağmen, buraları teslim etmiş. Bu herkesin harcı değil. Bunlar istiyor ki müteahhit dükkanları yapıp, bize teslim etsin. Herkes mağdur. Mal sahipleri, müteahhidin yaptığı tüm dairelere sahip çıkıyor. 'Kimseye tapu vermeyeceğiz' diyor. Normalde toprak sahipleri mağdur olur. Müteahhit yarım bırakır. Kaçıp, gider. 1 daireye 50 kişiyle sözleşme yapıp, 100 kişiye satar. Bu adam daire sattırmamanıza rağmen kendi öz sermayesini kullanarak, bu daireleri teslim etmiştir. Burada insanları mağdur eden, toprak sahibidir. Tapu satışına izin vermiyorlar. Ahmet Bey, bizimle beraber dolandırılmıştır" ifadelerini kullandı.

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'KOMŞULARIMIN TAPUSUZ OLMASI HEPİMİZİ RAHATSIZ EDİYOR'

Dairesinin tapusunu alan 21 kişiden biri olan Ali Yazıcı (68) ise "Tapusu elinde olan şanslı site sakinlerinden biriyim. Her biri güzel insanlar olan komşularımızın tapusuz olması, site sakinleri olarak, hepimizi huzursuz ve rahatsız ediyor. Tapusuz arkadaşları mağdur eden kişilerin, herhalde ahirette yatacak yeri yoktur" dedi.

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yer sahiplerinden H.Y. ise konunun yargıda olduğunu ve hukuki süreç devam ettiği için konuşmak istemediğini söyledi.