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Taproot güncellemesi nedir? Taproot nedir ve ne demek?

#Taproot#Bitcoin#Bitcoin Güncellemesi
Taproot güncellemesi nedir Taproot nedir ve ne demek

Taproot, Bitcoin için gizlilik sağlayıcı bir çatallanma yöntemidir. Taproot aracılığıyla hareketli parçaların gizlenmesi mümkün kılınabilmektedir. Taproot bir nevi Bitcoin komut dizininin çalıştığını saklamayı da mümkün hale getirmektedir. İşte, Taproot nedir sorusuna yönelik bazı bilgiler

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Taproot nedir sorusu, güncelleme dolayısıyla merak ediliyor. Bitcoin'in belirli dönemlerde gizlilik ve işleyişinin şekillendiği Taproot güncellemesi, para akışının gizli tutması için önem arz ediyor. Peki, Taproot güncellemesi nedir? Taproot nedir ve ne demek? İşte, o detaylar

TAPROOT GÜNCELLEMESİ NEDİR? TAPROOT NEDİR VE NE DEMEK?

Taproot, Bitcoin'in komut dizinlerinin gizliliğini artıracak ve karmaşık işlemlerle ilgili diğer etmenleri iyileştirecek bir yumuşak çatallanmadır. Bitcoin ağındaki işlemler, zaman kilitli serbest bırakmalar, çoklu imza gereklilikleri ve benzeri özellikleri kullanarak daha karmaşık hale gelebilir.

Taproot olmadan, birden fazla işlemin yaratılmasını gerektiren bu karmaşık işlevleri kullanan işlemler herkes tarafından belirlenebilir. Fakat Taproot yükseltmesi, bir Bitcoin işleminin bu özellikleri içeren hareketli tüm parçalarını "gizlemeyi" mümkün hale getirecektir. Yani işlemler bu özelliklere sahip olsa bile tek bir işlem gibi gözükecektir. Bu yenilik, Bitcoin'de gizliliği savunanlar için büyük bir artıdır.

Aslında Taproot, bir Bitcoin komut dizininin çalıştığını saklamayı da mümkün hale getirir. Örneğin Taproot kullanarak Bitcoin harcamak, işlemi bir Lightning Ağı kanalında, eşler arası işlemde ya da sofistike bir akıllı kontratta belirlenemez hale getirebilir. Bu işlemlerden herhangi birini izleyen herkes, eşler arası bir işlemden başka bir şey göremez. Fakat bunun, asıl göndericinin ve son alıcının cüzdanlarının görünürlüğü üzerinde bir etki yaratmayacağını belirtmek de gerekir.

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Taproot önerisi, ilk olarak Bitcoin Core geliştiricisi Greg Maxwell tarafından Ocak 2018'de ortaya atılmıştır. Pieter Wuille tarafından yaratılan bir çekim talebinin ardından Taproot, Ekim 2020 itibarıyla Bitcoin core kütüphanesiyle birleşmiştir. Yükseltmenin tam olarak faaliyete geçmesi için node operatörlerinin Taproot'un yeni mutabakat kurallarını benimsemesi gereklidir. Bu sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olarak aktivasyon aylar sürebilir.

Taproot'un Schnorr imzaları adlı bir diğer yükseltme ile birlikte uygulamaya konması beklenmektedir. Bu, Taproot'un uygulamaya konmasını mümkün kılmakla kalmayacak, aynı zamanda imza birleştirme adlı çok talep gören bir özelliği de etkinleştirecektir.

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