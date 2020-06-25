Tanzanit taşı nedir? Tanzanit taşı özellikleri nelerdir?

Tanzanit taşı gündemde yer alan konular arasında yerini aldı. Tanzanit taşı nedir, özellikleri nelerdir? Tanzanya’da çıkarılan bu taş, Taşlar yeşil, kırmızı, mor ve mavi renkte olabilirken, ağırlıklı olarak mücevherat yapımında kullanılıyor. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarına sahip oluyor.

TANZANİT TAŞI NEDİR?

Tanzanit taşı, Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Dünyanın başka bir bölgesinde bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir. Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan olduğu belirtilen Tanzanit taşlarının 20 yıl içinde tükenebileceği belirtiliyor. Taşlar yeşil, kırmızı, mor ve mavi renkte olabilirken, ağırlıklı olarak mücevherat yapımında kullanılıyor. Sadece Tanzanya’da çıkarılan tanzanit taşı, koyu mor-mavi tonlarında oluyor.