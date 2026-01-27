Tantunicileri haraca bağlayan ‘Lavaş’ çetesi paketlendi

Haberin Devamı

Mersin’de lavaş ekmeğini üreten işletmecileri haraca bağlayan, tehdit ve baskı uygulayarak lavaş piyasasını ele geçirip tekelleşen organize suç örgütü çökertildi. Liderliğini Barış Turgut’un yaptığı suç örgütüne ait 10 milyar 761 milyon lira hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu. Suç örgütünün haraç vermeyi kabul etmeyen işletmecileri silahla tehdit ettikleri, 10 işyeri ve lavaş üreticisini kurşunladıkları belirlendi.

İŞLETMECİ DEŞİFRE ETTİ

Kentte başta tantuni mekânları olmak üzere birçok yere lavaş ekmeği üreten bir işletmeci 6 ay önce silahlı saldırıda yaralandı. Ayağından silahla vurulan işletmeci verdiği ifadesinde kendisinden haraç istendiğini, kabul etmeyince önce tehdit edildiğini ardından da silahla vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince projeli çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takipte lavaş ekmeği üzerinden haraç alan organize suç örgütünün izine ulaşıldı.

Organize suç örgütünün Mersin genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptığı, haraç vermeyi kabul etmeyen işletme sahiplerini ve ailelerini silahla tehdit ettiği tespit etti. Tehditlere boyun eğmeyen 2 kişiyi silahla yaralayan suç örgütünün 10 işyerini de kurşunladığı saptandı.

38 KİŞİLİK SUÇ ÖRGÜTÜ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından liderliğini Barış Turgut’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik birçok adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Örgüte yönelik şafak baskınında örgüt elebaşısı Turgut ile birlikte 38 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden örgüt lideri Turgut ile 16 adamı tutuklanırken, 19’u ise adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.





Soruşturma kapsamında örgütün işletmelerden aldıkları haraçlar ile elde ettikleri belirlenen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.

GÜNLÜK 600 BİN ADET ÜRETİM

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkanı Ziver Sarıcı, Türkiye genelinde tahmini olarak günde 15 milyon adetin üzerinde lavaş üretimi yapıldığını aktardı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise kentte günlük lavaş üretim miktarının 500-600 bin adet olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

145 MİLYON DOLARLIK LAVAŞ İHRAÇ ETTİK

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı’nın verdiği bilgilere göre ise Türkiye geneli lavaş ürününde 2025 yılı ihracatı 145.8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ihracat hacmi ise 59.4 bin ton olarak gerçekleşti.

BİR YILDIR LAVAŞ ÜRETİCİSİ ŞİKÂYETÇİYDİ

Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı: “Mersinli, Adanalı ciğeri, kebabı, eti sever ve lavaşta yer. Şehrin önemli bir tüketim malzemesidir lavaş. Tantuni lavaşta; ciğer, kebap lavaşta yeniyor. Lokantalar, restoranlarda olduğu gibi evlerde de kebap, ciğer yeniyorsa yine lavaşta yeniyor. Yaklaşık bir yıldır lavaş üreticisi esnaftan bize şikâyetler geliyordu. Adını anımsamadığım bir firmanın lavaş fabrikası kurduğu, piyasayı tekele dönüştürmeye çalıştığına yönelik şikâyetlerdi bunlar. Lavaş üreticisi fırınları tehdit ediyorlarmış ya da fiyat kırarak zarar ettirip iflas etmelerini böylece piyasadan çekilmelerini sağlamaya çalışıyorlarmış. Esnaf birliği olarak biz de bu durumu valilik ve emniyete bildirdik.”

YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü’nce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, işyeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü gece gündüz demeden sürdürüyoruz” dedi.