Tansu Pala: Beni kutu kolayla dövdü

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Tansu Pala, eşinin vücudunun değişik yerlerine yumruk attığını ve kutu kola ile omzuna vurduğunu öne sürdü. Tansu Pala’nın şikâyeti üzerine Hicabi Pala hakkında savcılık soruşturma başlattı. Tansu Pala, şikâyetinin ardından İstanbul Aile Mahkemesi’ne de başvurarak eşi hakkında korunma talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Hicabi Pala’nın 2 ay süreyle mağdur eşi Tansu Pala’ya yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, Hicabi Pala’nın iki çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

İDDİALARI REDDETTİ

Aleyhine verilen uzaklaştırma kararına itiraz eden Hicabi Pala, eşinin iddialarının aksine asıl mağdur olan ve şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu belirtti. Hicabi Pala, eşinin gece yarısı iki çocuğunu evde yalnız bırakarak sabaha kadar bir otelde kaldığını öne sürdü. Mahkeme, Tansu Pala hakkındaki tedbirin devamına karar verirken, çocuklar için verilen korunma kararını kaldırdı.