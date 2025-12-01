×
Tansu Çiller’in gelini korunma talep etti... Boşanma davasında yeni gelişme

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 07:00

ESKİ Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller ile Zeynep Çiller, 16 Kasım 2009’da evlendi.

Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, Zeynep Çiller, 5 yıl önce ‘şiddetli geçimsizlik’ ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle eşi Mert Çiller’e 10 milyon lira tazminat ile çocukları ve kendisi için aylık 300 bin lira nafaka talepli boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası devam ederken Zeynep Çiller, eşi Mert Çiller’in avukatı Arda Z.’nin çocuklarının okuduğu okula giderek olay çıkardığı ve kendisini okul yönetimine kötülediğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, “Arda Z. çocukların okuduğu okula giderek küçük çocuk Ö.’yü getirmelerini istemiştir. Okul yönetiminin velayetin annede olmasını söylemesi üzerine okuldan ayrılmayacağını söyleyen Arda Z., okul içinde olay çıkarmıştır” denildi.

‘BANA VE ÇOCUKLARIMA YAKLAŞMASIN’

Okul yönetiminin müvekkilini arayarak durumu bildirdiğini ve acilen müdahale edilmesini istediklerini belirten Zeynep Çiller’in avukatı, dilekçede şu iddialara yer verdi: “Avukatlık mesleğiyle bağdaşmayan davranışlarda bulunan Arda Z.’nin vekillik sıfatını üstlendiği boşanma dosyasını son derece şahsileştirmiş olduğu açıktır. Müvekkilin saygınlığını ve itibarını zedelemeye çalışan Arda Z., kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Çocukların psikolojik şiddet, endişe ve baskı altında olduğu açıktır. Müvekkil ve velayeti altındaki çocukların Aile Mahkemesi tarafından korunması gerekmektedir. Bu sebeple Arda Z.’nin müvekkil ve çocuklarına yaklaşmamasını talep ediyoruz.”

