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Gündem
AA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 21:26 | Son Güncelleme:

Tansu Çiller hakkında çıkan iddiaları yalanladı

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Tansu Çiller hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Tansu Çiller'in Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Eski Başbakan Tansu Çiller'in avukatı Salih Çelen, yaptığı yazılı açıklamada bir medya kuruluşunda yer alan mülakattaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekli bir subayımızın bir medya kuruluşunda yer alan mülakatındaki, müvekkilim Tansu Çiller'in 28 Şubat sürecinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı Refahyol Koalisyon Hükümeti döneminde, zamanın Genelkurmay Başkanına koalisyon ortağı olan Refah Partisi'nin bertaraf edilmesine yönelik iş birliği teklifinde bulunduğu ve bu yönde destek istediğine ilişkin iddialar külliyen gerçek dışıdır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur."

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