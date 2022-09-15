Tansiyon düşüren buluşma

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin “Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli” etkinliğinde bir araya geldi. ‘HDP’ye bakanlık’ geriliminin ardından ilk kez yan yana gelen liderler, kameraların önünde samimi görüntü verdi. Törende ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın dışında sadece Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı.

6’LI MASA İÇİN ‘İTTİFAK’ DEDİ

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında 6’lı masa için ‘ittifak’ ifadesini kullanması dikkat çekti. Belediye başkanlarının ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Onların engellendiğini, büyük zorluklar çıkarıldığını biliyorum. Ama ben onlara şunu söylüyorum, şikâyet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz sorunları aşıp vatandaşa hizmet etmek; onu yapıyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

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GÖRÜLMEMİŞİ GÖSTERECEĞİZ



“(Tanıtım videosundaki) Bir çiftçi arkadaş, sıvı gübre dağıtılırken diyor ki ‘şimdiye kadar görülmemiş bir şey.’ Şimdiye kadar görülmemiş aslında çok şeyi, Allah nasip ederse ittifak olarak iktidara geldiğimizde bütün Türkiye’ye de dünyaya da göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi, Türkiye’yi büyütmek, kalkındırmak, işsizlik belasından kurtarmak için elimizden gelen her çabayı birlikte göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim.

Geçmişte Ankara’nın cadde ve sokaklarına dikilen ağaçları yurtdışından ithal ettiler. Ya akıl var mantık var. Bunlar dışarıdan niye gelir? Şimdi burada bizim çiftçilerimiz üretiyor, onlardan alınıyor, herkes kazanıyor. Hollanda dediğimiz bir ülke var, toprakları Konya’dan küçük. Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Ama devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti 18-20 milyar dolarlık ihracat ancak yapabiliyor. O zaman soru şu, bu kadar bereketli topraklar niye ekilmiyor, çiftçiyi niye küstürdük? Bütün bunları aşmak mümkün, aşacağız.

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KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOK

Bir çiftçi arkadaş da diyor ki ‘ayırt etmeden herkese hizmet ediliyor.’ Vatandaşlar arasında ayrımcılık olmayacak, bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Oy verir vermez, onun tercihidir ama siyaset kurumu ona hizmet götürmek, sorununu çözmek, onu kucaklamak zorundadır. Yeni bir iklime, birlikte yaşama anlayışına, sevgiye hepimizin ihtiyacı var. Atatürk, ‘Köylü milletin efendisidir’ demişti, yeniden köylüyü milletin efendisi yapmaya kararlıyız.”

KOYU SOHBET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in program sırasındaki koyu sohbeti dikkat çekti. Liderlerin sohbetine kahkahaları da eşlik etti. Kılıçdaroğlu ve Akşener program bitiminde birlikte salondan ayrıldı. İki lider törene gelen çiftçilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada sahnede bir vatandaşın Kılıçdaroğlu’nu öpmesi dikkat çekti.