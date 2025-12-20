×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Tanrıkulu’ndan Silivri ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#Sezgin Tanrıkulu#Silivri Cezaevi#Hukuk Dışı Tutuklamalar
Tanrıkulu’ndan Silivri ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçileri ve gazetecileri ziyaret etti. Sezgin Tanrıkulu, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve aralarında Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Osman Kavala ve Merdan Yanardağ’ın da olduğu isimlere yaptığı ziyaretin ardından özetle şöyle dedi:

Haberin Devamı

“Hukuksuz biçimde, Anayasa’ya açıkça aykırı şekilde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyorlar. Bugün Türkiye, böyle bir hukuk düzeniyle, daha doğrusu anayasasız bir düzenle karşı karşıyadır. Ama buradan söz veriyorum: Hepsini değiştireceğiz.”  

 

Gözden KaçmasınAsıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyorAsıl Cengiz Çandar’a ayar verilmesi gerekiyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sezgin Tanrıkulu#Silivri Cezaevi#Hukuk Dışı Tutuklamalar

BAKMADAN GEÇME!