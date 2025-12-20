Tanrıkulu’ndan Silivri ziyareti

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 07:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan siyasetçileri ve gazetecileri ziyaret etti. Sezgin Tanrıkulu, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve aralarında Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar, Osman Kavala ve Merdan Yanardağ’ın da olduğu isimlere yaptığı ziyaretin ardından özetle şöyle dedi:
“Hukuksuz biçimde, Anayasa’ya açıkça aykırı şekilde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulmaya devam ediliyorlar. Bugün Türkiye, böyle bir hukuk düzeniyle, daha doğrusu anayasasız bir düzenle karşı karşıyadır. Ama buradan söz veriyorum: Hepsini değiştireceğiz.”