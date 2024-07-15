Tanklara karşı omuz omuza

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ANKARA’da savaş uçakları kent üzerinde alçak uçuş yapmaya başladığı sırada İstanbul’da da hareketlilik yaşanıyordu. Darbeci subayların yaptığı planlama doğrultusunda, Kuleli Askeri Lisesi’nde saat 20.00 sıralarında alarm verildi. Hazırlıkların ardından 2 unimog araç Boğaziçi Köprüsü’ne (15 Temmuz Şehitler), 2 unimog da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne hareket etti. İstanbul’da stratejik bölgeleri hedef alan darbeciler önce şehrin iki yakasını bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini saat 22.00 sıralarında tek taraflı trafiğe kapattı. Darbeci askerlerin yönetimindeki uçaklar, kent üstünde alçak uçuş yaparak, sonik patlamalarla halkı sindirmeye ve dışarı çıkmalarını engellemeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan saatler 00.24’ü gösterdiğinde CNN Türk kanalına bağlanarak milleti, darbecilere karşı durmak üzere meydanlara çağırdı. Camilerden de sela okundu.

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KÖPRÜDE DİRENİŞ BAŞLADI

Bu çağrı Ankara’da olduğu gibi İstanbul’da da karşılık buldu, binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü’ne akın etti. Köprüye giden vatandaşlara, saat 01.40’da askerler tarafından ateş açıldı. Tankın da kullanıldığı saldırılarda, aralarında polis memurları Münür Alkan, Kemal Tosun ile reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un da bulunduğu 34 kişi şehit oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakası giriş kısmında 2 kişi şehit olurken, Ümraniye Çakmak Köprüsü bölgesinde de bir kişi, darbeciler tarafından tankla ezilerek şehit edildi. Vatandaşın direnişiyle karşılaşan darbecilerin kontrollerindeki savaş uçakları saat 03.20 sularında köprü üzerinde ve farklı bölgelerde alçak uçuş yapmaya başladı. Ama millet korkmadı, dağılmadı. Darbeciler 8 saat sonra, saat 06.15’te teslim olmak zorunda kaldı. Vatandaşın şanlı direnişinin ardından Boğaziçi Köprüsü’nün ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi.