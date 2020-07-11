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Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Tankın ezdiği otomobil anıt oldu

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Tankın ezdiği otomobil anıt oldu
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Esenler’de yaşayan 41 yaşındaki tekstil işçisi Şahin Kurumuş, 15 Temmuz gecesi dört arkadaşı ile birlikte Atatürk Havalimanı’na gitmek için evinden çıktı.

Darbeci askerlere ait tanklar, O-3 otoyolunda içerisinde 5 kişinin bulunduğu Şahin Kurumuş’a ait aracı da ezerek ilerledi. Hurdaya dönen araçta mucizevi bir şekilde kimse ölmedi. Şahin Kurumuş’un hurdaya dönen aracı, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde anıt olarak sergilenmeye başlandı.

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