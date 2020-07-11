Tankın ezdiği otomobil anıt oldu

Darbeci askerlere ait tanklar, O-3 otoyolunda içerisinde 5 kişinin bulunduğu Şahin Kurumuş’a ait aracı da ezerek ilerledi. Hurdaya dönen araçta mucizevi bir şekilde kimse ölmedi. Şahin Kurumuş’un hurdaya dönen aracı, 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde anıt olarak sergilenmeye başlandı.