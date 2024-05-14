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Tankerden sızan yakıt faciaya neden oluyordu

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#Hakkari#Kaza#Tanker
Tankerden sızan yakıt faciaya neden oluyordu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 12:33

Hakkari’de devrilen tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan yolcu minibüsü takla attı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 08.00 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 20'nci kilometresindeki Çiftlik mevkinde meydana geldi. Van’dan Hakkari'ye gelen yakıt tankeri, yağışlı hava nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tankerden sızan yakıt nedeniyle arkadan gelen 47 LF 541 plakalı minibüs, kayarak takla attı. Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi göreve giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

 

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#Hakkari#Kaza#Tanker

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