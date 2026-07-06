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Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı dava başladı

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#Bolu Belediyesi#Tanju Özcan#Mahkeme
Tanju Özcanın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı dava başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2026 09:50

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 19 sanığın yargılandığı dava başladı.

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Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 28 Şubat sonrası farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Aydan Özdemir, Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal, belediyenin Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve Bolu Manavlar Odası Başkanı Mustafa Altındal tutuklandı. Daha sonra avukatlarının itirazı üzerine Leyla Beykoz’un tutukluluk hali ev hapsine ve Aydan Özdemir’in ise tahliyesine karar verildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 6’sı tutuklu, 19 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 41 mağdur ve 3 müştekinin yer aldığı 178 sayfalık iddianamede sanıklara yönelik ‘İrtikap’, ‘İrtikaba teşebbüs’, ‘Rüşvet alma’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Vakıf ve Dernekler Kanunu’na muhalefet’, ‘İrtikaba yardım’, ‘Rüşvete aracılık’, ‘Yalan tanıklık’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından ceza istendi. İddianame, Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

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Tanju Özcanın da aralarında olduğu 19 sanığın yargılandığı dava başladı

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İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez ‘İcbar suretiyle irtikap’, 3 kez ‘İrtikaba teşebbüs’, 34 kez ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve 1 kez ‘Rüşvet’ suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez ‘İcbar suretiyle irtikap’, 2 kez ‘İrtikaba teşebbüs’ suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez ‘İrtikap suçuna yardım’, 3 kez ‘İrtikap suçuna yardıma teşebbüs’ ve 34 kez ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. 178 sayfalık iddianame incelemelerin tamamlanmasının ardından Bolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMA

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Davanın ilk duruşması bugün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda başladı. Duruşmaya katılanlar geniş güvenlik önlemleri altında salona sokuldu. Tutuklu bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi’nden önceki gün Bolu F Tipi Cezaevi’ne getirilen Tanju Özcan da duruşma salonunda hazır bulundu.

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#Bolu Belediyesi#Tanju Özcan#Mahkeme

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