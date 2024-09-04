Tanju Özcan'dan komşu ilin belediye başkanına tepki: O yolu sana açtırtmam

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Yalnızca Bolu’dan giriş yapılabilen doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na Düzce tarafından da giriş yapılabilmesi için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan yol çalışması sürüyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yol yapım çalışmalarının devam ettiği bölgeye gitti. Abant Gölü Milli Parkı’na orman içerisinden yol açılmasına tepki gösteren Başkan Özcan, şunları söyledi Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün şahsi ihtirasları yüzünden Düzce’den Abant’a yol açılıyor.

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Düzce Belediye Başkanına şunu söylüyorum Ben görevde olduğum sürece bu yolu sana açtırtmam. Düzce-Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleri ile karşılarım” diye konuştu. Başkan Özcan, alternatif yolun Abant Gölü Milli Parkı yolu üzerinde bulunan esnafa da zarar vereceğini belirterek, şunları söyledi Şu anda bulunduğumuz yer, Samandere Şelaleleri’nin hemen yanı. Düzce’den Abant’a, Düzce Belediye Başkanı’nın şahsi ihtirasları yüzünden yol açılıyor.

Bir ay önce Düzce Belediye Başkanı burasıyla ilgili açıklama yapıyor. Bizim siyasiler, iktidarıyla muhalefetiyle uyuyor. Bir ay bekledim sabırla, acaba siyasilerimizden, milletvekillerimizden ses çıkar mı diye. Kardeşim, benden başka Bolu’nun sorunlarına el atan kimse olmayacak mı Adam buraya geliyor, binlerce ağacı keserek adeta doğa katliamı yaparak Düzce’yi Abant’a bağlamaya çalışıyor.

Bütün çevreciler, bütün siyasiler duysun. İktidarı, muhalefeti ayırt etmeksizin söylüyorum. Siz buna tepki göstermeyeceksiniz de neye göstereceksiniz Abant yolundaki yüzlerce esnafımız ne olacak, hiç düşündünüz mü Bunu sadece ben mi düşüneceğim Bizim milletvekillerimiz, il başkanlarımız ne iş yapıyor

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