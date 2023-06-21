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Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'nun '16'lı Masa' çıkışına yanıt

Güncelleme Tarihi:

#Tanju Özcan#CHP#Kılıçdaroğlu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 10:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında "Değil 6’lı Masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım" sözlerine CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yanıt geldi. Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerin coşkulu alkış ve sloganları eşliğinde çıktığı Meclis grup toplantısı kürsüsünden, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını istedi. Kılıçdaroğlu adaylık tartışmalarına yönelik “Bir yere gitmiyorum” mesajı olarak da algılanan konuşmasında "Açık net söylüyorum, değil 6’lı Masa, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16’lı Masa kuracağım, yeter ki Türkiye aydınlığa çıkaralım" dedi.

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TANJU ÖZCAN'DAN "16'LI MASA" YANITI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı TANJU ÖZCAN, Kılıçdaroğlu'nun '16'lı Masa' çıkışına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"16'LI MASANIN SİYASİ MALİYETİNİ BİR DAHA HESAPLAMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Özcan, "Bugün grup toplantısında Sayın Genel Başkanımız “Gerekirse 6’lı masa yerine 16’lı masa kurarız” dedi. Bu konuşmadan sonra şöyle kaba bir hesap yaptım. Biz 6’lı masada bulunan kendimiz ve İYİ Parti hariç, oylarının toplamının %1 bile ettiğine emin olmadığım 4 partiye 35 Milletvekili verdik. Masa 16’ya çıkarsa; 35 bölü 4, çarpı 16, eşittir 140 Milletvekili vermemiz gerekecek. Sayın Genel Başkan hesap uzmanı ama ben 16’lı masanın siyasi maliyetini bir daha hesaplamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Tanju Özcan#CHP#Kılıçdaroğlu

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