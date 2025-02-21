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Tanju Özcan'dan anket açıklaması: Halkımız beni ülke yönetiminde görmek istiyor

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#Tanju Özcan#CHP#Bolu
Tanju Özcandan anket açıklaması: Halkımız beni ülke yönetiminde görmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 16:34

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anket şirketinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP’nin adayına yönelik yaptığı ankette Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın ardından 7,4 tercih ile 3’üncü isim olarak çıkmasını değerlendirdi. Özcan, “Bu anket şunu gösteriyor; halkımızın önemli bir kesimi yeni süreçte beni ülke yönetiminde görmek istiyor. Halk beni nerede görmek istiyorsa bende bu doğrultuda adımlar atmaktan çekinmeyeceğimi kamuoyuyla paylaşıyorum” dedi.

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Bir anket şirketi, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP’ye yönelik anket çalışması yaptı. Ankette, ‘Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özgür Özel’in aday olmaması halinde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?’ sorusuna cevap arandı. Anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 31,1’lik tercih ile birinci isim olurken, Mansur Yavaş yüzde 30,4 ile ikinci, Tanju Özcan 7,4 ile 3’üncü Kemal Kılıçdaroğlu ise 4,1 ile 4’üncü sıradaki isim olarak çıktı.

Gazetecilerle bir araya gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yayınlanan anket sonuçlarıyla ilgili bir gazetecinin sorusunu yanıtladı. Tanju Özcan, “Anket sonuçlarını ben de gördüm. Her siyasetçi gibi bu anketin sonuçları beni hem mutlu etti, hem de heyecanlandırdı. Çünkü Türkiye’nin gündeminde olan iki değerli belediye başkanımızla birlikte halkımızın önemli bir kısmının beni bir yerlerde görmek istemesi beni mutlu etti. Üzerimdeki sorumluluğu da artırdı. Buradan şu mesajı aldım. Demek ki benim yıllardır söyleyegeldiğim ve yürüttüğüm politikalar halkın bir kesiminde ciddi bir destek bulmuş. Bunu net olarak görmüş oldum. Bundan sonraki süreçte de aynı çizgide yoluma devam edeceğim. Bu anket şunu gösteriyor; halkımızın önemli bir kesimi yeni süreçte beni ülke yönetiminde görmek istiyor. Halk beni nerede görmek istiyorsa bende bu doğrultuda adımlar atmaktan çekinmeyeceğimi kamuoyuyla paylaşıyorum” dedi. 

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#Tanju Özcan#CHP#Bolu

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