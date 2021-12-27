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Tanju Özcan'dan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu

#Bolu#Tanju Özcan#Mahkeme
Tanju Özcandan 2 bin kişiye hakaret ve küfür iddiasıyla suç duyurusu

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesaplarından kendisine hakaret ve küfür eden 2 bin kişi hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim" dedi.

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, geçici sığınmacılara yönelik söylemleri ve genel siyaset ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımlarına destek ve tepkiler geldi. Tepki gösteren kişilerden bazıları, hakaret ve küfür etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın avukatı da hakaret içerikli paylaşımların tespiti için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada 2 bin sosyal medya kullanıcısı tarafından Tanju Özcan'a hakaret edildiği tespit edildi. Özcan, 2 bin kişi hakkında kendisine hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu.

'BİNDE BİRİ BOLU'DAN ÇIKIYOR'

Konuyla ilgili avukatına talimat verdiğini belirten Başkan Özcan "Küfre varan, şerefe namusa dokunan hakaretlerle ilgili dava açmasını istedim. Eleştirilere falan değil. O kadar çok eleştiri alıyoruz ki, onlara dava açmadım. Üstelik bunlar troller. Rize'den çıkıyor, Balıkesir’den çıkıyor. Bolu'da yaşayanlar da değil. Binde biri Bolu'dan çıkıyor. Yaklaşık 2 bin kadar kişi tespit edilmiş avukatın verdiği bilgiye göre tam sayısını bilmiyorum. Beni bu yüzden arayanlar oluyor. 'Davanızdan vazgeçer misiniz?' diye" diye konuştu.

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#Bolu#Tanju Özcan#Mahkeme

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