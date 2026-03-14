Tanju Özcan’a yönelik soruşturmada iddianame hazırlandı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen şubat ayında Mehmet Eren Akgüney’den kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Mehmet Eren Akgüney, 28 Şubat’ta gözaltına alınırken, aynı gün Tanju Özcan da ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Akgüney, tutuklandı. Özcan da ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında tutuklanarak Ankara’daki Sincan Cezaevi’ne gönderilirken, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Tanju Özcan’ın hem müşteki hem de şüpheli sıfatıyla yer aldığı ‘tehdit ve şantaj’ soruşturmasının iddianamesi tamamlandı. İddianameye göre, Tanju Özcan, Bolu Belediyesi’nde çalışan Öznur Ç.’ye yönelik cinsel içerikli mesajlar attı ve bu mesajları kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney ele geçirdi. İddianamede, Mehmet Eren Akgüney’in, Özcan’dan 20 milyon TL, otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi. İddianamede ayrıca, Akgüney’in, Özcan’ın istediklerinin yerine getirilmemesi durumunda mesajları medyaya dağıtacağını söylediği yer aldı. E.B. ve H.E.S. de tehdit ve şantaja aracı oldukları iddiasıyla soruşturmaya dahil edildi.

MAĞDUR OLARAK ŞİKAYETÇİ OLDUĞU OLAYDA ŞÜPHELİ DURUMUNA DÜŞTÜ

İddianameye göre, Öznur Ç.’nin ifadeleri doğrultusunda Tanju Özcan da şüpheli konumuna düştü. Öznur Ç.'nin savcılığa verdiği ifadede Tanju Özcan’ın, belediye çağrı merkezine yapılan bir ihbarın ses kaydını makam odasında kendisine dinlettiği ve "Bu ses kaydını Eren duyarsa ne olur, ben seni koruyacağım, senden hoşlanıyorum, benimle görüşeceksin" dediğini belirttiği iddianamede yer aldı. Savcılık, Özcan’ın bu sözlerini ‘şantaj’ kapsamında değerlendirdi. İddianamede yer alan savcılık ifadelerinde Tanju Özcan, tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirterek Akgüney, E.B. ve H.E.S.’den şikayetçi olurken; Öznur Ç.’ye yönelik şantaj yaptığı iddialarını ve ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Akgüney, E.B. ve H.E.S. de ifadelerinde tüm suçlamaları reddetti.

TANJU ÖZCAN’A 3 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, hem müşteki hem de şüpheli konumunda bulunan Tanju Özcan hakkında, Öznur Ç.’ye yönelik eylemleri nedeniyle ‘şantaj’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Şüpheli Mehmet Eren Akgüney hakkında ise Tanju Özcan'a yönelik eylemleri nedeniyle 'Şantaj’, Öznur Ç.'ye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla 13 yıla kadar hapis cezası istendi. Şantaj pazarlığında aracı oldukları öne sürülen E.B. ve H.E.S. hakkında ise 'müşterek fail' olarak doğrudan iştirak ettikleri belirtilerek 3’er yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame Bolu 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’ne sunuldu.