Tanju Özcan tutuklandı

Bolu’da ‘icbar suretiyle irtikap’ soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 13 kişi, 28 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Özcan ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç ve Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin dün Bolu Adliyesi’ne sevk edildi. Özcan ile Başkan Yardımcısı Can ve Bolsev Yönetim Kurulu Başkanı Sarıyıldız, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Özcan ifadesinde “İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Bolu’nun yararına olan her şey için yardım talep ederim” dedi. Özcan mahkemede tutuklandı.

CHP’Lİ VEKİLLER BOLU’DA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Yaşar Tüzün ve Mustafa Sarıgül, adliyeye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişiye destek vermek için parti otobüsüyle kente geldi. CHP’li vekiller, adliyeye geçerek ifade sürecine ilişkin bilgi aldı. Başarır, Tanju Özcan’ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine “utanç verici” tepkisini göstererek, “Yargıtay 5 Ceza Dairesi’nin benzer bir olayda, ‘Asla ve asla irtikap suçu oluşmaz’ demesine rağmen belediye başkanımızı ne hakla tutuklamaya sevk ediyorsunuz? Ben Bolu halkına ve Türk milletine sesleniyorum. İradeniz gasp ediliyor. Bugün burada bulunan kimsenin suçu yok. Tamamen bir algıyla Bolu Belediye Başkanı tutuklanıp görevden alınmak isteniyor” dedi.